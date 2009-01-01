تردد در محورهای مواصلاتی اردبیل با کندی صورت می گیرد

کمال الدین میر جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش سنگین برف در طی دو روز گذشته که از بامداد امروز با کولاک شدید همراه بوده موجب کاهش دید رانندگان و کندی حرکت در محورهای مواصلاتی استان شده است.

وی اضافه کرد: کندی حرکت در گردنه ها و همچنین جاده ها و محور های مواصلاتی برف گیر استان محسوس بوده و و تردد در آنها فقط با استفاده از زنجیر چرخ امکان پذیر می باشد.

میر جعفریان ابراز داشت: در حال حاضر گردنه های صایین در محور اردبیل - سراب، گردنه حیران در محور اردبیل - آستارا، گردنه لنگان در محور اردبیل - گرمی و بودالالو در محور اردبیل - کوثر باز بوده اما تردد در این محورها به علت وجود کولاک و عدم دید کافی به کندی صورت می گیرد.

وی افزود: گردنه الماس در محور خلخال - اسالم نیز ساعتی پیش به علت بارش برف سنگین و کولاک شدید، احتمال سقوط بهمن و بروز حوادث احتمالی تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام شده است.

مدیرکل راه و ترابری استان در ادامه با بیان اینکه کلیه راههای اصلی و محوری روستایی استان نیز باز می باشد، تصریح کرد: هم اکنون 358 نفر راهدار در قالب 101 اکیپ راهداری با استفاده از 255 دستگاه انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین در محورهای مواصلاتی استان اردبیل مستقر شده اند.

وی خاطر نشان کرد: این اکیپهای راهداری ضمن برف روبی و نمک پاشی مداوم و مستمر و بازگشایی جاده ها به رانندگان و مسافران عبوری در تردد آسان و بدون دردسر کمک می نمایند.

میر جعفریان در پایان از رانندگان و شهروندان استان خواست که از مسافرتهای غیر ضروری در جاده های بین شهری و روستایی اردبیل خودداری کرده و برای اطلاع از آخرین وضعیت راه های استان با مرکز اطلاعات این اداره تماس بگیرند.