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۱۲ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۲۰

به جز محور خلخال ـ اسالم:

تردد در محورهای مواصلاتی اردبیل با کندی صورت می گیرد

تردد در محورهای مواصلاتی اردبیل با کندی صورت می گیرد

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان اردبیل گفت: هم اکنون به جز محور خلخال ـ اسالم که مسدود می باشد، کلیه محورهای مواصلاتی استان اردبیل باز بوده اما تردد در آنها به کندی صورت می گیرد.

کمال الدین میر جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش سنگین برف در طی دو روز گذشته که از بامداد امروز با کولاک شدید همراه بوده موجب کاهش دید رانندگان و کندی حرکت در محورهای مواصلاتی استان شده است.

وی اضافه کرد: کندی حرکت در گردنه ها و همچنین جاده ها و محور های مواصلاتی برف گیر استان محسوس بوده و و تردد در آنها فقط با استفاده از زنجیر چرخ امکان پذیر می باشد.

میر جعفریان ابراز داشت: در حال حاضر گردنه های صایین در محور اردبیل - سراب، گردنه حیران در محور اردبیل - آستارا، گردنه لنگان در محور اردبیل - گرمی و بودالالو در محور اردبیل - کوثر باز بوده اما تردد در این محورها به علت وجود کولاک و عدم دید کافی به کندی صورت می گیرد.

وی افزود: گردنه الماس در محور خلخال - اسالم نیز ساعتی پیش به علت بارش برف سنگین و کولاک شدید، احتمال سقوط بهمن و بروز حوادث احتمالی تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام شده است.

مدیرکل راه و ترابری استان در ادامه با بیان اینکه کلیه راههای اصلی و محوری روستایی استان نیز باز می باشد، تصریح کرد: هم اکنون 358 نفر راهدار در قالب 101 اکیپ راهداری با استفاده از 255 دستگاه انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین در محورهای مواصلاتی استان اردبیل مستقر شده اند.

وی خاطر نشان کرد: این اکیپهای راهداری ضمن برف روبی و نمک پاشی مداوم و مستمر و بازگشایی جاده ها به رانندگان و مسافران عبوری در تردد آسان و بدون دردسر کمک می نمایند.

میر جعفریان در پایان از رانندگان و شهروندان استان خواست که از مسافرتهای غیر ضروری در جاده های بین شهری و روستایی اردبیل خودداری کرده و برای اطلاع از آخرین وضعیت راه های استان با مرکز اطلاعات این اداره تماس بگیرند.

کد مطلب 810344

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