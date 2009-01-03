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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۳۱

درواکنش به گزارش مهر ابراز شد:

دستگاه سی تی اسکن 20 ساله بیمارستان شریعتی پاسخگوی مراجعان نیست

دستگاه سی تی اسکن 20 ساله بیمارستان شریعتی پاسخگوی مراجعان نیست

روابط عمومی وزارت بهداشت در واکنش به گزارش مهر درباره وضعیت دستگاه سی تی اسکن بیمارستان شریعتی اعلام کرد: دستگاه سی تی اسکن بیمارستان شریعتی پاسخگوی مراجعان نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت بهداشت در واکنش به گزارش مهر از وضعیت دستگاه سی تی اسکن بیمارستان شریعتی اعلام کرد: دستگاه سی تی اسکن بیمارستان شریعتی با 20 سال قدمت و به دلیل کثرت استعمال پاسخگوی مراجعان به این بیمارستان نیست.

لذا بیمارستان از طریق هیئت امنا و صرفه جویی ارز اقدام به تهیه یک دستگاه سی تی اسکن مدرن کرده است که پس از ترخیص از گمرک در اسرع وقت نصب و راه اندازی خواهد شد.

حدود یکسال است که دستگاه سی تی اسکن بیمارستان شریعتی تهران از کار افتاده و همین موضوع باعث شده مراجعان به این مرکز درمانی مستأصل از دریافت این خدمات مجبور شوند به جای دیگری بروند.

 گزارشهای عینی از بیمارستان شریعتی تهران حاکی از آن است که بیماران نیازمند دریافت خدمات سی تی اسکن در هنگام مراجعه به این مرکز درمانی با پاسخ منفی مسئولان بیمارستان مواجه شده و در نهایت مجبور می شوند به بیمارستان دیگری بروند.

کد مطلب 810376

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