  1. بین الملل
  2. سایر
۱۲ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۲۲

نوری المالکی:

عراق مقری برای مجاهدین خلق نخواهد بود/ فعالیت مجاهدین ناقض قانون اساسی

عراق مقری برای مجاهدین خلق نخواهد بود/ فعالیت مجاهدین ناقض قانون اساسی

نخست وزیر عراق امروز گفت عراق مقری جایگزین برای مجاهدین خلق نخواهد بود زیرا حضور آنها منجر به بحران سیاسی که با قانون اساسی تناقض دارد، خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نوری المالکی که در مراسم واگذاری کاخ ریاست جمهوری عراق به دولت عراق سخنرانی می کرد، خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای هماهنگی با قانون اساسی وسیاست هایمان که خواهان رابطه با تمامی کشورهای همسایه و بازگرداندن عراق به محیط عربی خویش است، صورت می گیرد.

مالکی افزود: سازمان مجاهدین خلق (منافقین) نمی تواند در عراق فعالیت کند زیرا منجر به بحران سیاسی که با قانون اساسی تناقض دارد، خواهد شد.

وی در ادامه گفت: طبق اصول قانونی با مجاهدین تعامل خواهیم کرد. آنها را به بازگشت مجبور نخواهیم کرد. به آنها فرصت خواهیم داد تا بازگشت به کشورشان یا رفتن به مکان دیگر را انتخاب کنند اما عراق مقر جایگزین آنها نخواهد بود.

نخست وزیرعراق تصریح کرد: ازدیگران می خواهیم که اجازه ندهند اراضی شان مکانی برای فراری هایی که به منافع عراق آسیب می رسانند، باشد.

اردوگاه اشرف در استان دیاله عراق سه هزار نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین را در خود جای داده است. گروهک تروریستی منافقین ازدهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد ) را به عنوان مقر خود برگزید.

گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران با رژیم دیکتاتوری بعث بر ضد ملت عراق هم فعالیتهایی داشته است.

لازم به ذکر است عراق امروز به طور رسمی مسئولیت اردوگاه اشرف را بر عهده خواهد گرفت.

کد مطلب 810390

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه