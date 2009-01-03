میزان آب موجود برای استفاده هر فرد در ایران یک چهارم میانگین جهانی است

حمید چیتچیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در حال حاضر متوسط استفاده آب مردم جهان از منابع آب تجدیدپذیر معادل هفت هزار و 600 متر مکعب در سال است که این میزان در کشور ما کمتر از یک هزار و 900 متر مکعب است.

وی منازعات آینده دنیا و هزاره سوم را برای دسترسی به منابع انرژی و به ویژه آب دانست و متذکر شد: با توجه به توسعه جمعیت کشور ما نیاز به حفظ منابع و مدیریت تامین کاری بسیار معقولانه است.

قائم مقام وزیر نیرو ادامه داد: میزان آب قابل استحصال از کلیه منابع تامین کننده در 20 سال آینده در کشور تنها 121 میلیارد مترمکعب است با این حال نیاز مردم در این سال به بیش از 131 میلیارد متر مکعب خواهد رسید.

وی با بیان معضلات برداشت بی رویه آب پرداخت و اظهار داشت: نفوذ آب شور به نواحی آب شیرین، افت خاک، آلودگی منابع آب و کاهش کیفیت آب از جمله این معایب است.

چیتچیان میزان برداشت آب را از منابع کنونی آن در کشور بسیار بیشتر عنوان کرد و اذعان داشت: طی سالهای 51 و 52 میزان برداشت آب از هر چاه در طول سال معادل 195 هزار متر مکعب بود که طبق آمارها این میزان در سال 84 با 50 درصد کاهش منابع به 96 هزار متر مکعب رسیده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر بیش از 97 هزار حلقه چاه غیر مجاز و افزون بر 250 منطقه ممنوعه برداشت آب در کشور وجود دارد.

قائم مقام وزیر نیرو در خصوص وضعیت برق کشور نیز گفت: هم اکنون 150 هزار کیلومتر شبکه برق کار برق رسانی به بیش از 21 میلیون مشترک کشور را بر عهده دارند.

وی میزان مصرف برق را نیز در کشور 51 هزار مگاوات ساعت ذکر کرد و ادامه داد: ظرفیت تولید نیروگاهی برق در کشور سالانه 204 میلیارد کیلووات ساعت است که کشور ما را در رده نوزدهم جهان از لحاظ تولید برق قرار داده است.