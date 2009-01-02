ایران توسعه کرج قهرمان نیم فصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم از دور رفت مسابقات لیگ برتر واترپلو باشگاههای کشور عصر دیروز بطور همزمان با انجام سه دیدار پیگیری شد که با برتری تیم های ایران توسعه کرج ، نفت و گاز گچساران و تربیت بدنی زنجان همراه بود .

در تهران و استخر ورزشگاه آزادی تیم ایران توسعه کرج مدافع عنوان قهرمانی با نتیجه 11 بر 7 مقابل میهمان خود تربیت بدنی زنجان به برتری دست یافت تا با کسب 14 امتیاز و در فاصله یک هفته به پایان دور رفت این مسابقات عنوان قهرمانی نیم فصل اول لیگ برتر واترپلو را به خود اختصاص دهد. قضاوت این دیدار را مسعود رضوانی و نادرغفوری برعهده داشتند.

درشهر گچساران ، تیم نفت وگازاین شهربا نتیجه 11 بر 9 مقابل فولاد ماهان سپاهان به برتری دست یافت تا با کسب 10 امتیاز به رده دوم جدول صعود کند.

در سومین و آخرین دیدار عصر امروز تیم تربیت بدنی زنجان با نتیجه 13 بر 9 مقابل میهمان خود پالایش و نفت آبادان پیروز شد تا موقعیت خود را در انتهای جدول بهبود بخشد.

به این ترتیب در پایان روز نخست از هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر واترپلو تیم ایران توسعه کرج مدافع عنوان قهرمانی با 7 پیروزی پیاپی از 7 مسابقه و کسب 14 امتیاز ضمن کسب عنوان قهرمانی نیم فصل اول ، موقعیت خود را صدر جدول تثبیت کرد.

پس از ایران توسعه کرج ، تیم نفت و گازگچساران با 10 امتیاز از 7 بازی در رده دوم قرار دارد و نفت امیدیه با 8 امتیاز از 7 بازی در مکان سوم جدول ایستاده است.

هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر واترپلو فردا جمعه با انجام یک دیدار به پایان می رسد و طی آن تیم نفت امیدیه به دلیل نبودن استخر در شهر انزلی در تهران و ورزشگاه آزادی به مصاف تیم هیئت شنای گیلان خواهد رفت تا در صورت پیروزی در این دیدار به رده دوم جدول صعود کند.

هجدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر واترپلو باشگاههای کشور با حضور 9 تیم در یک گروه برگزار می شود . هفته نهم این رقابتها روز پنج شنبه 19 دی ماه برگزار خواهد شد.