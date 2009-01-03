ایستگاههای اطفاء حریق در راههای مازندران ایجاد می شود

حبیب الله رمضان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس مصوبه سفر دوم هیئت دولت این ایستگاهها در محورهای اصلی و پرتردد نظیر کندوان و هراز احداث می شود.

وی اظهار داشت: استقرار ایستگاه های اطفاء حریق در راههای استان با توجه به حجم تردد و گردشگرپذیر بودن منطقه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر متولی خاصی در این زمینه در راههای منطقه وجود ندارد و با تامین و احداث این ایستگاه ها مشکلات این بخش رفع می شود.

به گفته رمضان زاده، در جریان سفر دوم هیئت دولت، اعتباری نیز برای این منطقه در نظر گرفته شده است.

مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه مازندران بیان داشت: در جریان سفر دوم هیئت دولت 170 میلیارد ریال برای پیشگیری و حوادث در استان تخصیص یافته است.

وی یادآور شد: این در حالی است که سال جاری هزار و 500 میلیارد ریال بر اثر حوادث مختلف به استان خسارت وارد شد.