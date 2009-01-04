اعزام تیم ملی جودو ایران به آلمان و مجارستان/ مکاتبه با فدراسیون ژاپن

آرش میراسماعیلی که هفته اول رقابتهای لیگ برتر را از نزدیک تماشا می کرد با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: سالهای قبل در همان هفته اول نام تیم قهرمان برای همه معلوم بود و سایر تیم ها باید برای عناوین بعدی مبارزه می کردند ولی این دوره به دلیل پراکندگی نیروهای طراز اول در تیم های مختلف، هم سطح فنی لیگ به میزان قابل توجه ای افزایش یافته و هم چند تیم توانایی رسیدن به جایگاه بالاتر را دارند.

مدیر فنی تیم جودو پارس جنوبی در مورد شکست مقابل مقاومت بسیج گفت: تیم ما در بازی اول آرین سفال یزد را با برتری کامل شکست داد ولی در بازی دوم مقابل مقاومت بسیج یک بازی نه چندان خوب از نفرات تیم شاهد بودیم که باعث شد بازنده از تاتامی خارج شویم ولی خوشبختانه در دیدار سوم تیم خوب و پر مهره مهرام را شکست دادیم.

سرمربی تیم ملی در مورد شکست برخی از ملی پوشان در لیگ گفت: در جریان برگزاری لیگ تک تک نفرات راه یافته به اردو تیم ملی برای شناسایی نقاط ضعف و قوت و ایرادات فنی زیر نظر خواهند بود، ولی باخت نفرات در لیگ برای ما ملاک نیست.

وی در مورد آسیب دیدگی حامد ملک محمدی گفت: این جودوکار آسیب دیده است و اگر دکتر رازی تشخیص داد که باید جراحی شود که به او کمک می کنیم تا این کار سریع انجام شده و او بتواند با مداوای پای آسیب دیده خیلی زود به اردوی تیم ملی ملحق شود. ملک محمدی از مهره های بسیار خوب ما است که باید او حفظ شود.

میراسماعیلی همچنین در مورد زمان آغاز اردوی تیم ملی گفت: اردوهای تیم ملی 21 دی ماه آغاز می شود ولی چون زمان تشکیل اردوها با امتحانات دانشگاهها تداخل دارد در این مرحله با اردونشینان مدارا می کنیم تا امتحانات پایان یافته و بعد کار جدی خود را آغاز خواهیم کرد.

سرمربی تیم ملی در مورد انتخاب همکاران خود در اردوی تیم ملی گفت: من از سوی فدراسیون جودو در مورد انتخاب همکارانم اختیار تام دارم . من هم نفراتی را مد نظر دارم که آنها را به شورای فنی فدراسیون معرفی می کنم و بعد از تایید این شورا اسامی آنها را اعلام خواهم کرد. ضمن اینکه درحال مکاتبه با فدراسیون جودو ژاپن برای جذب یک مربی طراز اول هستیم.

وی در پایان با بیان اینکه تیم ملی تا پایان سال در دو تورنمنت اروپایی شرکت می کند اظهارداشت: تا پایان سال چهار تورنمنت بزرگ تحت عنوان world cup برگزار می شود که از بین رقابتهای فرانسه ، مجارستان ، جمهوری چک و آلمان ما مسابقات آلمان و مجارستان که هم تورنمنت است و هم اردوی مشترک و بعد از پایان مسابقات برگزار خواهد شد را مدنظر داریم که در صورت تایید شورای فنی دو تیم مجزا برای حضور در این رقابتها آماده و اعزام خواهند شد.