عملیاتی نشدن تعهدات صندوق رفاه وزارت علوم عامل سردرگمی دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، در پی عدم پرداخت وام شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد نوبت دوم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در شهرستان کرج، این دانشجویان چهارشنبه 11 دی ماه در مقابل دفتر رئیس این پردیس دانشگاهی تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.

محمد حسین امید رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به معترضین قول پیگیری موضوع وام شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد نوبت دوم را از طریق صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داد.

رئیس این پردیس دانشگاهی در نامه ای به رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آورده است: "بر اساس اطلاعیه های قبلی صندوق رفاه اعلام گردیده بود که وام شهریه دانشجویان نوبت دوم کارشناسی ارشد بدون محدودیت و برای هر سال مبلغ 10 میلیون ریال در نظر گرفته شده و پرداخت خواهد شد. بر این اساس تعدادی از دانشجویان این پردیس با اطمینان از آنکه این مبلغ وام قطعی می باشد نسبت به انتخاب رشته در دانشگاه تهران بصورت نوبت دوم اقدام نموده اند، در حالی که امکان قبولی آنها در دانشگاههای سایر استانها به صورت روزانه فراهم بوده است."

محمد حسین امید در ادامه این نامه خاطرنشان کرده است: "اکنون با محدودیت بوجود آمده برای دریافت وام این دانشجویان، ثبت نام آنها در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری با مشکل مواجه گردیده است."

این مسئول دانشگاهی از رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواستار شده تا وام شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد نوبت دوم بر اساس تعهدات قبلی این صندوق پرداخت شود. همچنین خواستار مشخص سقف وامی شده که در شرایط موجود برای دانشجویان نوبت دوم در نظر گرفته شده است.