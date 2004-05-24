مهم ترين خبرهاي جهان در شب گذشته

- نظاميان رژيم صهيونيستي يك مسئول آژانس امداد و كاريابي براي آوارگان فلسطيني (آنروا) را ديروز در اردوگاه آوارگان در شهر جنين دستگير كرد.

- حدود صد تن از اعضاي سابق سازمان اطلاعات صدام حسين ديروز در اعتراض به دريافت نكردن حقوقشان در مقابل مقر نيروها اشغالگر در شهر بغداد تظاهرات كردند.

- هفت نفر در انفجار بمبي در يمن مجروح شدند.

- چهارصد جوان الجزايري در اعتراض به بيكاري تهديد به خودكشي دست جمعي كردند.

- حسني مبارك رئيس جمهور مصر فردا سه شنبه به روماني مي رود.

- قحطي 350 هزار سوداني را در دارفور تهديد مي كند.

- " پرويز مشرف" رئيس جمهوري پاكستان و " مانموهان سينگ" نخست وزير جديد هند قول دادند كه روند صلح هند و پاكستان را پيگيري كنند.

- اولين مرحله انتخاب اعضاي كميته انتخابات دولت انتقالي عراق پايان يافت.

- پاپ ژان پل دوم رهبر كاتوليكهاي جهان گفت: راه دستيابي به صلح در مقابل يهوديان و مسيحيان همواره طولاني است.



- سه تن از اعضاي حماس در انفجار بمبي در شهر نابلس به شهادت رسيدند.

- گردانهاي عزالدين قسام قول دادند كه انتقام خون سه شهيد نابلس را بگيرند.

- آژانس امداد و كاريابي آوارگان فلسطيني (آنروا) نسبت به حمله نيروهاي اسرائيلي به يكي از مسئولين اين آژانس اعتراض كرد.



- هزاران تظاهر كننده در لندن نسبت به بد رفتاري نيروهاي كشورشان با زندانيان عراقي تظاهرات كردند.

- گردانهاي عزالدين قسام رژيم صهيونيستي را مسئول ترور سه تن از اعضاي اين گروه در نابلس اعلام كردند.

- رهبران كشورهاي عربي با وعده انجام اصلاحات سياسي، اجتماعي و اقتصادي در كشورهاي خود به نشست اتحاديه عرب در تونس پايان دادند.

- در پي تصميم وزيران نفت كشورهاي عضو اوپك در خودداري از افزايش توليد به منظور مقابله با رشد سريع قيمت نفت، اعضاي گروه 7 كشور صنعتي جهان خواستار تغيير در اين تصميم شده اند.