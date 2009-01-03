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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۱۵

رئیس دانشگاه به مهر خبر داد:

زمینهای دانشگاه سمنان مشکل سند دارند

زمینهای دانشگاه سمنان مشکل سند دارند

رئیس دانشگاه سمنان گفت: زمینهای دانشکده هنر دانشگاه سمنان و اردوگاه فرهنگی تفریحی این دانشگاه در شهمیرزاد سند ندارند.

علی خیرالدین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: زمینهای دانشکده هنر دانشگاه سمنان همراه با زمینهای دیگری که در کنارش قرار دارند و متعلق به افراد دیگر هستند، دارای یک سند کلی هستند و این زمینها افراز شده نیست. البته این مشکل از طریق سازمان مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد: حدود 10 سال از مشکل سند زمین 20 هکتاری دانشکده هنر دانشگاه سمنان می گذرد.

رئیس دانشگاه سمنان ادامه داد: همچنین اردوگاه فرهنگی تفریحی بقیه الله دانشگاه سمنان در شهمیرزاد حدود 8 هکتار است که مشکل سند دارد.

به گزارش مهر، مشکلات زمینهای دانشگاهها همچون وجود معارض یا فقدان سند و ... از جمله مواردی است که بخشی از توان مدیریت دانشگاهی را متوجه خود کرده است. گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر در گزارشها و گفتگوهایی با مسئولان دانشگاهی و اجرایی کشور این پدیده و راهکارهای مرتفع شدن آن را بررسی می کند.

کد مطلب 810547

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