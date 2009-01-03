به گزارش خبرگزاری مهر، وبلاگنویسان برای حضور در این مسابقه فرهنگی باید وبلاگی مرتبط با این موضوع داشته و یا آن را در موضوع اصلی انقلاب اسلامی و زیر موضوعاتی همچون دستاوردهای انقلاب اسلامی، ثبت خاطرات و شنیدههای انقلاب، نقش رهبری در انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی و سایر حرکتهای انقلابی در دنیا، شهدای انقلاب اسلامی و روزشمار انقلاب ایجاد کنند.
برای شرکت در مسابقه و رقابت وبلاگنویسان تبیانی، پس از ثبت وبلاگ خود در وبسایت، عنوان وبلاگ و شناسه کاربری خود را به نشانی Teblog@Tebyan.net ارسال کنند.
همچنین کاربرانی که در حال حاضر در تبیان وبلاگ ثبت شده دارند، نیاز نیست تا وبلاگ خود را تغییر داده یا وبلاگ جدید ثبت کنند، این افراد میتوانند مطالب را در وبلاگ موجود ثبت کنند و همین وبلاگ را به موسسه و بخش وبلاگ معرفی کنند.
وبلاگهای معرفی شده به موسسه از تاریخ پنجم الی 15 بهمن ماه سال جاری مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار میگیرند و برندگان در دهه فجر معرفی میشوند.
مطالب برتر وبلاگها در ویژهنامه دهه فجر که هر سال در سایت تبیان منتشر میشود، با ذکر نام وبلاگ و تهیه کننده مطلب مورد استفاده قرار میگیرد.
معیارهای بررسی مطالب شامل معیارهای کیفی مانند، ذکر منابع مطالب و معیارهای کمی مانند تعداد بازدیدها و تعداد نظرات از جمله مهمترین معیارهای بررسی وبلاگها هستند.
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