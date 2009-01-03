بودجه های پژوهشی نباید تبدیل به میز و صندلی شود

احسان دهقانی در حاشیه افتتاح دفتر نخبگان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه بودجه های پژوهشی به عمل پژوهش نفوذ نمی کند و تاکنون بخش زیادی از این بودجه ها صرف مدرن سازی ساختمانها و خرید تجهیزات گرانقیمت غیرضروری شده است.

وی افزود: پژوهشگران و نخبگانی که به دنبال فعالیتهای پژوهشی هستند بیش از همه خواستار ایجاد کارگاههای آموزشی جهت ارتقاء سطح آموزشی، ارتباط با صنعت و کاربردی کردن پژهشها و افزایش بودجه های دانش بنیان استان هستند.

دهقان همچنین برگزاری همایشهای تاثیر گذار برای متوجه ساختن کل جامعه به قشر نخبه و حمایت رفاهی در قالب مصوبات هیئت وزیران را دیگر نیازمندیهای قشر نخبه و پژوهشگر استان یزد و کل کشور خواند.

این جوان نخبه یزدی، ساماندهی بودجه های پژوهشی را از بهترین و موثرترین راهکارهای توسعه و کاربردی کردن پژوهش دانست.

وی همچنین اجرای برخی طرحهای نخبه پروری در کشور را موازی و همسو خواند و بیان داشت: به عنوان نمونه طرح شهاب که از سوی بنیاد ملی نخبگان در حال اجراست با طرح آیه های تمدن بسیج همسو است و امیدواریم تلفیق این طرحها، نخبگان کارآمد را به جامعه معرفی کند.

یکی دیگر از اعضای بنیاد نخبگان کشور نیز در این گفتگو اظهار داشت: متاسفانه بیشترین توجه به دانشگاههای تهران است و دانشگاههای شهرستانی معمولا مظلوم واقع می شوند و دانشجویانی که می توانند به نخبه تبدیل شوند در برخی موارد شناسایی نمی شوند.

علی ابوطالبی عنوان کرد: افتتاح دفاتری چون دفتر نخبگان یزد می تواند وضعیت پژوهشی استانها و شناسایی نخبگان را مطلوبتر کند.