توزیع فرمهای محاسبه و ارزیابی حداقل حقوق کارگران

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر درباره روند بررسیهای گروههای کارگری برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و اعلام آن به شورای عالی کار برای طرح در نشستهای 3 جانبه دولت، کارگر و کارفرما گفت: از هفته جاری فرمهای مربوط به تعیین و ارزیابی نحوه محاسبه حقوق کارگران در اختیار شوراهای اسلامی کار قرار می گیرد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: با توجه به جلساتی که تاکنون بین گروههای مختلف کارگری برگزار نمودیم، هنوز به عدد و رقم مشخصی نرسیده ایم.

وی در بخش دیگری از سخنانش در این ارتباط تصریح کرد: برای تعیین و اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید نشستها و بررسیهایی صورت گیرد.

دهقان کیا ادامه داد: هدف از برگزاری نشستها و بررسیها برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده این است که ما بتوانیم هرچه سریعتر نظرات گروههای مختلف کارگری را جمع بندی کنیم و برای تسریع در تصمیم گیری، در اختیار نمایندگان کارگران در شورای عالی کار قرار دهیم.