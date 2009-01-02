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۱۳ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۱۸

دهقان کیا به مهر خبر داد:

توزیع فرمهای محاسبه و ارزیابی حداقل حقوق کارگران

توزیع فرمهای محاسبه و ارزیابی حداقل حقوق کارگران

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران از تهیه و توزیع فرمهایی برای محاسبه و ارزیابی حداقل حقوق کارگران برای سال آینده بین شوراهای اسلامی کار خبر داد.

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر درباره روند بررسیهای گروههای کارگری برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و اعلام آن به شورای عالی کار برای طرح در نشستهای 3 جانبه دولت، کارگر و کارفرما گفت: از هفته جاری فرمهای مربوط به تعیین و ارزیابی نحوه محاسبه حقوق کارگران در اختیار شوراهای اسلامی کار قرار می گیرد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: با توجه به جلساتی که تاکنون بین گروههای مختلف کارگری برگزار نمودیم، هنوز به عدد و رقم مشخصی نرسیده ایم.

وی در بخش دیگری از سخنانش در این ارتباط تصریح کرد: برای تعیین و اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید نشستها و بررسیهایی صورت گیرد.

دهقان کیا ادامه داد: هدف از برگزاری نشستها و بررسیها برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده این است که ما بتوانیم هرچه سریعتر نظرات گروههای مختلف کارگری را جمع بندی کنیم و برای تسریع در تصمیم گیری، در اختیار نمایندگان کارگران در شورای عالی کار قرار دهیم.

کد مطلب 810629

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