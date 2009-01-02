ایتالیا ریاست G8 را بر عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ایتالیا به مدت یک سال ریاست این سازمان را بر عهده خواهد داشت.

ایتالیا ریاست این گروه را از ژاپن تحویل گرفته و برنامه این کشور برای ریاست در جی هشت مذاکره با جی پنج ( G5 ) متشکل از چین، هند، برزیل، مکزیک و آفریقای جنوبی به منظور افزایش سطح همکاریهای بین این دو سازمان است.

برنامه دیگر ایتالیا در این سازمان مذاکره با مصر به عنوان یکی از کشورهای مهم عربی است تا مقدمات حضور پر رنگ ترخود را در خاورمیانه فراهم کند.

ایتالیا برنامه ای برای مذاکره با استرالیا و اندونزی و برخی کشورهای مهم آفریقایی را نیز دارد.

شالوده شکل گیری جی هشت در سال 1973 و پس از بروز بحران نفت در این سال و متعاقب آن رکود اقتصادی در جهان و با هدف مقابله با بحرانهای اقتصدی شکل گرفت. این سازمان در سال 1974 ابتدا با نام جی شش و با حضور کشورهای آمریکا، ایتالیا، ژاپن، انگلیس، آلمان غربی و فرانسه شکل گرفت اما در سال بعد با پیوستن کانادا به این سازمان تبدیل به جی هفت شد و در سال 1997 با پیوستن روسیه جی هشت نام گرفت.