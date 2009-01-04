غلو و قیاس به نفس از آسیبهای شعر آیینی است

این محقق و پژهشگر آئینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر رشد چشمگیر ادبیات آیینی در سی‌سال اخیر گفت: بخش مهمی از این پیشرفتها از نگاه هنری و فنی بوده است چنانکه حتی آنهایی که سرسازگاری با ادبیات دینی را ندارند نیز نمی‌توانند این پیشرفت را انکار کنند.

وی در ادامه سخنان خود به آسیب‌پذیر بودن ادبیات و شعر آیینی اشاره کرد و گفت: غلو و افراط گری در شعر آیینی پیشرفت ادبی در این حوزه را کمرنگ و موجبات بدنامی ادبیات آئینی می‌شود.

مولف کتاب "علی در شعر فارسی" به روایات و مستنداتی از معصومین اشاره کرد که غلو را تقبیح می‌کنند و افزود: منابعی معتبر از زبان معصومین وجود دارد که این گونه غلو و بزرگنماییها را در حد شرک دانسته‌اند.

وی خاطرنشان کرد:این آفت بهانه به دست سودجویان می‌دهد تا برخلاف این فرهنگ والا تبلیغ کنند و شیعه را متهم به عوامفریبی و گمراهی کنند.

صحتی از جایگاه نخبگان دینی برای کمک به مبارزه با این آفت سخن به میان آورد و گفت: مسلمانان جهان نیاز دارند که با عقلانیت سخن شیعه را بشنوند و با امام حسین(ع) و اهل بیت (ع) آشنا شوند.



وی هنر و ادبیات عاشورایی و آئینی را پلی میان اندیشه‌وران و مردم دانست و ابراز داشت: با این پل اندیشه‌وران فعالانه باید به ترویج حقایق برای عامه مردم بپردازند.

صحتی در این باره افزود: برخی از شاعران نوپا که بیشتر به نظم نیزعلاقه دارند از قیاس نفس برای تولید خوراک‌ "روضه خوانان" و "زبان حال‌خوانی" استفاده می‌کنند و فقط به مظلومیت و ستم در واقعه عاشورا می‌پردازند.