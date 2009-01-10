تداوم کمبود آب در سال آینده

محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر گفت: در 5 سال اخیر تعداد کارخانه های آب بسته بندی شده در کشور رشد تصاعدی داشته است و در حال حاضر 105 کارخانه آب بسته بندی در کشور فعال هستند و حجم آب معدنی توسط این کارخانه ها حدود 16 میلیون مترمکعب در سال است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: حدود 110 کارخانه جدید نیز در دست احداث است که با فعال شدن آنها حجم آب معدنی بسته بندی به حدود 90 میلیون مترمکعب در سال افزایش خواهد یافت و در کنار فراهم آوردن امکان تامین آب سالم و بهداشتی در کشور از طریق بسته بندی، زمینه های صادرات آن به کشورهای همجوار نیز فراهم خواهد شد.

عطارزاده همچنین در خصوص تدابیر دیگر برای مقابله با خشکسالی گفت: وزارت نیرو توانست با اتخاذ تدابیر مناسب و مدیریت صحیح مخازن سدها و سایر منابع آبی کشور از جیره بندی آب در دوران تابستان 87 جلوگیری کند،همچنین در بسیاری از اراضی پایاب سدهای کشور با اعمال مدیریت از میزان خسارت وارده بر کشاورزان کاسته شد.

وی تصریح کرد: در سال جاری سهم وزارت نیرو از مجموع اعتبارات خشکسالی توزیع شده 4 هزار و 500 میلیارد ریال یعنی حدود 9 درصد کل اعتبارات خشکسالی توزیع شده 4500 میلیارد ریال یعنی حدود 9 درصد از کل اعتبارات خشکسالی بوده که پاسخگوی مسئولیت تامین و عرضه آب در بخشهای مختلف کشاورزی، شرب و صنعت نبوده است.

عطارزاده تاکید کرد: با توجه به احتمال تداوم کمبود آب درسال آینده، لزوم ادامه فعالیت ستاد خشکسالی مورد درخواست بوده که خوشبختانه این امر اتفاق افتاده ولی توجه بیشتر به تخصیص اعتبارات وزارت نیرو مهم و مورد درخواست است.