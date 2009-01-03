هندبال ایران ناموفق در جذب سر مربی خارجی / نتیجه گوانگجو در ابهام

علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: ما برنامه های خود به همراه اعتبارات لازم را برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو به سازمان تربیت بدنی وکمیته ملی المپیک ارائه داده ایم.

وی با اشاره به محتوای این برنامه ها خاطرنشان کرد: در این برنامه ریزی اردوهای داخلی و خارجی جایگاه خاص و مهمی برای ما دارند. در کنار آن کمیته ملی المپیک با حضور یک مربی خارجی درجه یک موافقت کرده است اما ما تا این زمان نتوانسته ایم رضایت یک مربی ایده آل را برای هدایت ملی پوشان رده سنی بزرگسالان خود بدست آوریم.

رئیس فدراسیون هندبال ایران تصریح کرد: ما هیچ پیش بینی در خصوص نتیجه تیم هندبال و تکرار عنوان سومی بازیهای آسیایی دوحه را در چین نمی کنیم زیرا تیمی که دو سال آینده به بازیهای آسیایی گوانگجو می رود تیم قبل ما نیست و شرایط این تیم با تیم دو سال پیش فرق می کند.

وی خاطرنشان کرد: با این حال ما دنبال کسب بهترین نتیجه در رقابتهای آسیایی گوانگجو چین هستیم. جوانان و نوجوانان در آینده وارد رده سنی بزرگسالان می شوند و همین تیم ها در این چند سال خوب کارکرده و حتی موفق به کسب عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی آسیا و کسب جواز ورود به بازیهای جهانی شده اند. بنابراین می توان به کسب یک نتیجه خوب در مسابقات آسیایی امیدوار شد.

رحیمی در ادامه با بیان اینکه سال 2009 سال پرکاری برای هندبال ایران است افزود: دو مسابقه جام باشگاه های آسیا در ابتدای سال میلادی در عربستان ( یک ماه آینده) و یک مسابقه دیگر در پایان این سال تنها دو برنامه آسیایی پیش روی تیم های باشگاهی ایران است.

وی اظهار داشت: در کنار آن رقابتهای آسیایی بانوان در رده سنی جوانان، قهرمانی نوجوانان آسیا، مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان(تونس)، جوانان جهان(مصر)، جام ملتهای آسیا و میزبانی کشورهای اسلامی در ایران از جمله مهمترین برنامه های تیم های ملی هندبال کشورمان درسال آینده است.