بحران مالی جهان نتیجه سیاستهای اشتباه آمریکاست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، دکتر بایزید مردوخی در کارگاه آموزشی اولین همایش آموزشی و پژوهشی کسب و کار اظهار داشت: بخش زیادی از دلایل به وجود آمدن بحران مالی در جهان نتیجه سیاست های اشتباه دولت آمریکا به ویژه در بخش بانک ها و موسسات پولی و مالی است و متاسفانه ادامه این روند بر روی اقتصاد کشورمان نیز تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: متاسفانه همیشه تکیه کردن به اقتصاد سرمایه داری با این مشکلات مواجه بوده و در طول سالهای گذشته نیز هر چند مدت یک بار شاهد به وجود آمدن بحران مالی در جهان بوده ایم.

مردوخی خاطرنشان کرد: در طول یکصد سال گذشته اقتصاد جهان بیش از 400 بحران مختلف را تجربه کرده که این بحرانها بر اساس میزان شدتی که داشته اند عواقب و نتایج بسیار منفی را نیز در پی داشته اند.

استاد دانشگاه تهران سقوط دولتها، بروز جنگ های داخلی و بین المللی را از جمله عواقب بروز بحران های مالی در جهان برشمرد و بیان داشت: امروز نمی توان هیچگونه پایانی را برای این بحران مالی که به عقیده کارشناسان در طول هشتاد سال گذشته بی سابقه بوده، متصور بود.

وی گفت: با آغاز بحران مالی در جهان ابتدا موسسات پولی و بانکی آسیب دیده و سپس این وضعیت به بخش های تولیدی کشیده شد که با توجه به این وضعیت مهار آن مقداری مشکل و نیازمند یک برنامه طولانی مدت است.

مردوخی افزود: صندوق بین المللی پول نیز در بررسی های خود اعلام کرده که توجه بیش از حد مردم به تجارت برای افزایش سرمایه و سیاست های پولی و مالی آمریکا در بخش موسسات و بانک ها از جمله مهمترین عوامل این بحران بوده اند.

وی در ادامه به وضعیت اقتصاد کشور در این بحران مالی اشاره نمود و عنوان کرد: متاسفانه این بحران مالی در جهان بر روی اقتصاد ما نیز تاثیر گذار خواهد بود و باید با به کار گرفتن راهکارهای مختلف در قالب دو برنامه میان مدت و بلند مدت با آن مقابله کرد.

استاد علوم اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: استمرار در تحریم ها بر علیه کشورمان را نباید نادیده گرفت و ادامه این روند باعث افزایش هزینه های در کشور خواهد بود.

مردوخی گرفتن وام های بلند مدت از کشورهای خارجی و بهینه مصرف کردن درآمد های حاصل از فروش نفت را از جمله مهمترین برنامه های دانست که در این شرایط باید برای مقابله با این بحران در دستور کار دولت قرار گیرند.

اولین همایش یک روزه آموزشی و پژوهشی کسب و کار به همت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن سنندج و همچنین با همکاری سازمان های بازرگانی و صنایع و معادن استان کردستان با حضور جمعی از صاحب نظران علوم اقتصاد و فعالین اقتصادی استان در سنندج برگزار گردید.