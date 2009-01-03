بحران در وضعیت چای/ 130 هزار تن چای سنواتی در انبارهای گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، از سال 72 تاکنون پس از 15 سال هنوز تکلیف بیش از130 هزار تن چای سنواتی در انبارهای استان گیلان همچنان در هاله ابهام است و تصمیمی برای این مهم گرفته نشده است.

به رغم اینکه ستاد راهبردی چای هم مصوب کرده که باید چای سنواتی از چرخه مصرف خارج شود ولی تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

از مجموع 130 هزار تن چای سنواتی 42 هزار تن متعلق به سازمان منحل شده چای شمال و بقیه نیز مربوط به بخش خصوصی و ...است که در انبارهای دولتی و خصوصی انباشته و نگهداری می‌شود.

چای سنواتی " نقطه ایجاد بحران بازار چای داخله " است

مشکل چای سنواتی بسیار مهم و جدی است و نقش آن در عدم فروش چای با کیفیت استان بر کسی پوشیده نیست و به عبارتی چای سنواتی نقطه ایجاد بحران چای بوده و اگر فکری برای آن نشود مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.

چای سنواتی باید در یک اقدام کشوری به صورت فیزیکی معدوم و منهدم شود تا اثری از آن باقی نماند و این امر هرچه قدر به تعویق بیفتد چای کشور بیشتر دچار ضرر و زیان خواهد شد.

تبدیل چای های سنواتی به کود مزارع در کارخانه های کمپوست یا دفن بهداشتی آن با پرداخت پول انبارداری از بهترین راهکارها برای از بین بردن چای سنواتی است.

رفع مشکل چای سنواتی به رفع معضل قاچاق کمک خواهد کرد

بدین ترتیب رفع مشکل چای سنواتی به رفع معضل قاچاق چای نیز کمک خواهد کرد به طوریکه با وارد کردن قانونی مقداری از نیاز مصرف کنندگان و اختلاط آن با چای داخله می توان هم ذائقه مصرف کنندگان را راضی نگه داشت و هم وضعیت تولیدکنندگان را روشن کرد که در این صورت قاچاق چای نیز به خودی خود بی ارزش خواهد شد.

استاندار گیلان دراین باره گفت: برای چای سنواتی و فروش چای تولیدی سال جاری باید در قالب طرحها و برنامه های کوتاه مدت فکر اساسی شود.

روح الله قهرمانی با اشاره به اینکه کارخانه داران و سندیکای کارخانجات چای استان چای استاندارد و با کیفیت بالا و بسته بندی لازم را فراهم کرده اند، افزود: قرار دادن چای در سبد خانوارها در سطح کشور می توان مشکلات فروش چای تولیدی سال جاری را حل کرد.

وی همچنین از اختصاص 100 میلیارد ریال برای بهزارعی باغات چای خبر داد و افزود: این مقدار اعتبار در امر کیفی سازی مزارع و برداشت برگ سبز مناسب هزینه خواهد شد.

استاندار گیلان در ادامه تشکیل هرچه سریعتر ستاد پیگیری امور چای کشور، قرار دادن چای در سبد خانوارها، مشارکت مدنی در امر فروش چای تولیدی سال جاری با تعاونیهای مصرف بزرگ کشور و روشن نمودن تکلیف چای سنواتی موجود را خواستار شد.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس هشتم نیز با اشاره به وضعیت چای سنواتی تاکید کرد: از آنجا که چای سنواتی مربوط به قبل از سال 83 است قابل شرب نبوده و باید معدوم شود.

اسدالله عباسی اظهارداشت: قرار گرفتن چای کیفی در سبد خانوار از مصوبات دیگر دولت است ولی تاکنون اجرایی نشده و از سوی ستاد احیای چای استان اقدام عاجلی صورت نگرفته است.

وی همچنین عدم توزیع چهارهزار تن چای سندیکا در بازار را از دیگر مشکلات این بخش دانست و افزود: در خصوص اجرای مصوبات چای متولی این امر در استان باید پاسخگو باشد.

به هرحال باید به مسئله چای به عنوان یک معضل اقتصادی نگاه کرد که این معضل با مصرف نشدن چای ایرانی در مقابل واردات بی در و پیکر چای های خارجه قاچاق و غیرقانونی است.

90 درصد چای های وارداتی قاچاق است

در حال حاضر 90 درصد چای های وارداتی قاچاق است و تا زمانیکه دولت راه حل مناسبی برای مصرف چای تولیدی ارائه ندهد و جلوی چای‌های مصرفی وارداتی گرفته نشود نمی‌توان مشکلات زیادی را در این باره رفع کرد و باید به جای برنامه‌ریزی برای انبار کردن چای، برای مصرف چای ایرانی برنامه‌ریزی کرد.

علاوه بر این در خصوص تولید چای نظیر؛ پرورش بوته، برداشت برگ سبز، تبدیل برگ سبز به چای خشک، فرآوری چای خشک و بسته‌بندی، توزیع و فروش نگاه کارشناسانه‌ای برای چرخیدن این صنعت وجود ندارد که باید طرحی نو در انداخت.

با این حال چای ایرانی یکی از چایهای مرغوب دنیاست ولی در مراحل کاشت، برداشت، فرآوری، نگهداری و بازاریابی آن مشکلات جدی وجود دارد که در صورت سیاستگذاری مناسب و رفع مشکلات و حمایتهای بیشتر از این کالا به طور یقین تولید چای مطلوب در کشور افزایش می یابد و مصرف کننده داخلی نیز آن را با رغبت بیشتری مصرف خواهد کرد و بخشی از بازارهای جهانی نیز قبضه خواهد شد.