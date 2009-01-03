دستور احمدی نژاد به برقعی درباره بخش آب

پرویز فتاح در گفتگو با مهر گفت: رئیس جمهور دستور ویژه ای را به امیر منصور برقعی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری داده اند که اعتبارات بخش آب در بودجه سال آتی کل کشور کاهش نیابد و حتی الامکان افزایش داشته باشد.

وی افزود: این در حالی است که در سال 87 مجموع اعتبارات عمرانی در بخش آب و آبفای کشور حدود 31 هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ حدود 13 هزار میلیارد ریال برای سد و شبکه بوده است.

وزیر نیرو همچنین اظهارداشت: از رقم مذکور 5 هزار و 500 میلیارد ریال برای آبرسانی به شهرها، 4 هزار و 100 میلیارد ریال برای مهار آب رودخانه های مرزی، 2 هزار و 200 میلیارد ریال برای احداث نیروگاههای آبی، 4 هزار و 800 میلیارد ریال برای احداث سامانه های پساب و فاضلاب و یک هزار و 200 میلیارد ریال برای بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب زیرزمینی اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: مابقی اعتبارات تا سقف تعیین شده نیز برای سایر فعالیتها از جمله مهندسی رودخانه ها و سواحل و طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی هزینه می شود.

فتاح تاکید کرد: اعتبار مورد نیاز برای پاسخگویی به روند اجرایی و نیاز اجتماعی و اقتصادی کشور 3 برابر این ارقام است که امید می رود با عنایت ویژه دولت و مجلس بتوان راهکاری را برای تامین اعتبار مشخص کرد.