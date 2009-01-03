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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۹:۴۵

وزیر نیرو به مهر خبر داد:

دستور احمدی نژاد به برقعی درباره بخش آب

دستور احمدی نژاد به برقعی درباره بخش آب

وزیر نیرو از دستور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری به امیر منصور برقعی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای کاهش نیافتن بودجه بخش آب در سال 88 خبر داد.

پرویز فتاح در گفتگو با مهر گفت: رئیس جمهور دستور ویژه ای را به امیر منصور برقعی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری داده اند که اعتبارات بخش آب در بودجه سال آتی کل کشور کاهش نیابد و حتی الامکان افزایش داشته باشد.

وی افزود: این در حالی است که در سال 87 مجموع اعتبارات عمرانی در بخش آب و آبفای کشور حدود 31 هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ حدود 13 هزار میلیارد ریال برای سد و شبکه بوده است.

وزیر نیرو همچنین اظهارداشت: از رقم مذکور 5 هزار و 500 میلیارد ریال برای آبرسانی به شهرها، 4 هزار و 100 میلیارد ریال برای مهار آب رودخانه های مرزی، 2 هزار و 200 میلیارد ریال برای احداث نیروگاههای آبی، 4 هزار و 800 میلیارد ریال برای احداث سامانه های پساب و فاضلاب و یک هزار و 200 میلیارد ریال برای بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب زیرزمینی اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: مابقی اعتبارات تا سقف تعیین شده نیز برای سایر فعالیتها از جمله مهندسی رودخانه ها و سواحل و طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی هزینه می شود.

فتاح تاکید کرد: اعتبار مورد نیاز برای پاسخگویی به روند اجرایی و نیاز اجتماعی و اقتصادی کشور 3 برابر این ارقام است که امید می رود با عنایت ویژه دولت و مجلس بتوان راهکاری را برای تامین اعتبار مشخص کرد.

کد مطلب 810676

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