اعلام حمایت هنرمندان تجسمی از مردم مظلوم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه آموزشی - تجربی با حضور مردم جهت شرکت و امضای این سند بشردوستانه هنگام خلق آثار هنرمندان و پیشکسوتان هنرهای تجسمی برپا می‌شود.

- نخستین سامانه اطلاع‌رسانی پیام کوتاه بازی‌های رایانه‌ای با شماره 20000700 از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای آغاز به کار کرد. این سامانه همزمان با رونمایی نظام ملی رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای افتتاح شده است.

هدف از راه‌اندازی این سامانه رفع نگرانی خانواده‌ها در زمینه اطلاع‌رسانی بازی‌های موجود در بازار و دریافت اطلاعات دقیق و به‌روز است. فاز نخست این طرح عبارت است از ارسال نام بازی توسط مخاطب و دریافت پاسخ از سیستم در زمینه مجاز یا غیرمجاز بودن بازی.

- نشست پژوهشی "رابطه فلسفه هنر و تئاتر امروز" یکشنبه 15 دی ساعت 17 در مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود. روابط عمومی مجموعه اعلام کرد این نشست از سوی دفتر پژوهش و انتشارات مرکز هنرهای نمایشی با همکاری مجموعه تئاتر شهر برپا شده و فرشید ابراهیمیان مدرس و منتقد تئاتر به سخنرانی می‌پردازد.

- نمایشگاه نقاشی زهره قادری از 12 تا 16 دی ساعت 16 تا 20 در نگارخانه والی برپاست. علاقمنان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه به نشانی میدان ونک، خیابان شهید خدامی (بیژن)، پلاک 72 (86 سابق) مراجعه کرده و یا با شماره 88047698 تماس بگیرند. نگارخانه جمعه‌ 13 دی باز است.