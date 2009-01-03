دولت آمریکا باید پاسخگوی همه جنایات ضد حقوق بشری اش باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مورتنسن در گفتگویی به بهانه اکران فیلم سینمایی "خوب" با اشاره به سفر خود به ایران، سفر را از تاثیرگذارترین سلاحهای ضد جنگ توصیف کرد و افزود: من دو سال پیش به تهران سفر و در پارک شهر با بچهها فوتبال بازی کردم. من در تهران شاهد طلوع و غروب خورشید بودم. کوهها را دیدم، آدمهای سالخورده، کبوترها و بیمارستانها را.
این بازیگر آمریکایی که برای فیلم سینمایی "قولهای شرقی" نامزد اسکار بهترین بازیگر شده ادامه داد: من در تهران چیزهایی دیدم که همه جای دنیا میتوانید ببینید. تهران شهر زندگی است و هرگز کسی نمیتواند من را قانع کند که ایرانیها اینطور یا آنطور هستند و آمریکا باید مقابل باشد.
بازیگر فیلمهای "تاریخچه خشونت" و قولهای شرقی" که فیلم سینمایی "خوب" را درباره آلمان دوران نازیها آماده نمایش دارد، با ربط دادن موضوع این فیلم به سیاست کلی دولت آمریکا گفت: آمریکا به لحاظ اقتصادی و نظامی خود را در پوشش یک قدرت امپریالیستی فروبرده است.
مورتنسن دیدگاههای باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا را مشابه نظرات کلینتن، بوش، نیکسن یا کندی دانست و گفت: اینکه او میگوید "اگر احساس کنم لازم است، به پاکستان، ونزوئلا یا هر جای دیگر که منافعمان در آن تهدید شود حمله میکنیم" با حرفهای رئیسان جمهوری قبلی فرق نمیکند.
بازیگر مجموعه فیلمهای "ارباب حلقهها" ادامه داد: از جنگ جهانی دوم تاکنون اهداف و رفتار دولتهای آمریکا امپریالیستی بوده و فرقی نمیکند در خود آمریکا چقدر دموکرات به نظر میرسیم. به نظرم اساس کار ما چه به لحاظ نوع استفاده از ارتش، مخارج احمقانه مربوط به تجهیزات نظامی یا نداشتن سیستم جهانی بهداشت و درمان تغییر نکرده است.
به گزارش مهر ، مورتنسن 50 ساله که در منهتن به دنیا آمده افزود: نکته مهم دیگر اینکه بوش، چنی و خیلیهای دیگر از جمله پلوسی باید به خاطر کارهایی که میبایست انجام میدادند و ندادند پاسخگو باشند. جنایتهای بینالملل و فدرال، خیانت به کشور، نقض حقوق بشر و جنایتهای زیستمحیطی لکه سیاه تاریخ آمریکاست. حتی آنها که برکنار شده یا کنارهگیری کردهاند باید پاسخگو باشند.
مورتنسن که به خاطر مهارت خود در نقاشی، عکاسی و شعر نیز شهرت دارد، افزود: ما نباید به جایی حمله کنیم، چرا که تنها صحبت از مکان نیست. ما با آدمها سر و کار داریم، با گیاهان، با حیوانات و این چیزهایی است که با سفر به مناطق مختلف متوجه آن میشوید.
"خوب" به کارگردانی ویسنته آموریم بر مبنای رمان سی. پی. تیلور ساخته شده و اولین بار سپتامبر پیش در جشنواره تورنتو پخش شد. داستان فیلم سال 1933 در برلین روی می دهد و مورتنسن در آن به نقش یک استاد دانشگاه لیبرال ظاهر میشود که از مخالفان مشی سیاسی ناسیونال سوسیالیسم به رهبری هیتلر است، اما ناخواسته با حزب نازی همراه میشود.
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