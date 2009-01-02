"شبستان اندیشه" ویژه محرم منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که در قطع رقعی با 96 صفحه در شمارگان 10 هزار نسخه منتشر شده از بخشهایی با عناوین روزشمار محرم، نقش مبانی روان شناختی حماسه کربلا، معرفی کتاب عاشورا پژوهی، فرهنگ عاشورا در سیره معصومین، بایدها و نبایدهای تبلیغ، راوی نینوا و اخبار فرهنگی دینی تشکیل شده است.
شبستان اندیشه میکوشد تا در مجموعه بحثها و مقالات مختلف، با روحانیون و مبلغان ارتباطی تأثیرگذار برقرار و اطلاعات و آگاهیهای مورد نیاز آنها را ارتقا بخشد.
حوزه فعالیت این نشریه در بحثها و موضوعاتی چون دانشافزایی مبلغان، شیوهها و فناوری تبلیغ دینی، اطلاعات و اخبار و مبلغان و تبلیغهای تأثیرگذار است.
این نشریه به صاحب امتیازی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با شمارگان 10 هزار نسخه منتشر و بین مبلغان، روحانیون مستقر و ائمه جماعات مساجد و دستگاههای دولتی توزیع می شود.
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