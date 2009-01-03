به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد برابر با آمار اولیه شش استودیو مطرح شامل پارامونت، برادران وارنر، یونیورسال، فاکس قرن بیستم، سونی و دیسنی، درآمد هر یک از این استودیوها در سال 2008 برای دومین سال پیاپی بیش از یک میلیارد دلار بوده است.

در این بین پارامونت پیکچرز اینترنشنال با 037/2 میلیارد دلار که در مقایسه با سال 2007 حدود 2/28 درصد بیشتر است، بیشترین درآمد را از بازار خارج از آمریکای شمالی داشت که رکوردی جدید برای این استودیو است.





"ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" با 5/469 میلیون دلار پرفروشترین فیلم بازار بین‌المللی در سال 2008 بود

پارامونت سال 2007 در میان شش استودیو بزرگ در رده چهارم قرار گرفت و در سال 2008 برای اولین بار بیش از دو میلیارد دلار در بازار بین‌المللی به دست آورد.

به گفته پارامونت، عنوان پرفروشترین فیلم بازار خارج از آمریکا در سال گذشته میلادی را "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" استیون اسپیلبرگ از آن خود کرد که 21 مه پیش افتتاح شد و در نهایت 5/469 میلیون دلار فروخت. فروش این فیلم در خود آمریکا 317 میلیون دلار بود.

"شوالیه تاریکی" برادران وارنر اینترنشنال با 465 میلیون دلار در بازار بین‌المللی دومین فیلم پرفروش سال شد. پارامونت پیکچرز اینترنشنال از توزیع دو فیلم انیمیشن تولید دریم‌ورکس انیمیشن نیز سود بسیار برد.

"کنگ فو پاندا" 5/416 میلیون دلار فروخت (در مقابل 4/215 میلیون دلار بازار آمریکا) و "ماداگاسکار: فرار به آفریقا" که از 30 اکتبر اکران شد و هنوز در سطح بین‌المللی روی پرده است، تاکنون 305 میلیون دلار به دست آورده است. به نظر می‌رسد درآمد این فیلم دو برابر فروش 7/175 میلیون دلار داخلی آن بشود.

"آیرون من" استودیو مارول نیز که توزیع آن در بسیاری از بازارها به عهده پارامونت پیکچرز اینترنشنال بود، در نهایت 2/214 میلیون دلار به دست آورد. برادران وارنر به لطف موفقیت "شوالیه تاریکی" همین طور دو فیلم "من افسانه هستم" با بازی ویل اسمیت و "10 هزار سال پیش از میلاد" با 8/1 میلیارد دلار دومین استودیو موفق سال 2008 بود.

"من افسانه هستم" 7/210 میلیون دلار فروخت و "10 هزار سال پیش از میلاد" با 4/173 میلیون دلار به کار خود پایان داد. رده سوم را استودیو یونیورسال با 7/1 میلیارد دلار از آن خود که رکوردی جدید برای این توزیع‌کننده است. رکورد قبلی یونیورسال با 164/1 میلیارد دلار سال 1999 حاصل شد.

موزیکال "ماما میا!" با بازی مریل استریپ و پیرس برازنان موفقترین فیلم این استودیو در سطح بین‌المللی بود که به فروش خیره‌کننده 5/428 میلیون دلار (سه برابر فروش 1/144 میلیون دلاری آن در آمریکا) دست پیدا کرد.

"مومیایی: مقبره امپراتور اژدها" (3/294 میلیون دلار در برابر 5/102 میلیون دلار فروش داخلی)، "تحت تعقیب" (5/209 میلیون دلار در برابر 5/134 میلیون دلار فروش داخلی) و "هالک شکست‌ناپذیر" (6/100 میلیون دلار در مناطق زیر نظر این استودیو) دیگر فیلم‌های موفق یونیورسال در سال 2008 بودند.

رده چهارم را استودیو فاکس قرن بیستم به خود اختصاص داد که 6/1 میلیارد دلار و تقریبا برابر با پارسال از بازار بین‌المللی درآمد داشت. این موفقیت به لطف فیلم‌هایی چون "هورتن صدای یک هو می‌شنود" (5/142 میلیون دلار)، "آنچه در وگاس اتفاق افتاد" (139 میلیون دلار)، "جهنده" (9/133 میلیون دلار) و "روزی که زمین از حرکت ایستاد" (7/110 میلیون دلار) به دست آمد.

استودیو سونی با تقریبا 383/1 میلیارد دلار فروش در رده پنج قرار گرفت. رکورد قبلی این استودیو سال 2006 با 634/1 میلیارد دلار حاصل شد. "هنکاک" با بازی ویل اسمیت با 4/396 میلیون دلار (در برابر 9/227 میلیون دلار فروش داخلی) پرفروشترین فیلم سال سونی بود.

"مایه آرامش" فیلم جدید مجموعه جیمز باند با 3/377 میلیون دلار (در برابر 3/164 میلیون دلار فروش داخلی) دومین فیلم موفق این استودیو در سال گذشته میلادی بود. استودیو دیسنی که سال 2007 در میان شش استودیو مطرح هالیوود رده سوم را داشت، در سال 2008 با 37/1 میلیارد دلار و 19 درصد کاهش در رتبه ششم قرار گرفت.

سال 2007 بخش زیاد درآمد دیسنی در سطح بین‌المللی با دو فیلم "دزدان دریایی کارائیب: در انتهای دنیا" (653 میلیون دلار) و "راتاتویی" (406 میلیون دلار) به دست آمد.

موفقیت دیسنی در بازار خارج از آمریکا در سال 2008 به فیلم‌های "وال - ای" (4/289 میلیون دلار)، "وقایع‌نگاری نارنیا: شاهزاده کاسپین" (3/278 میلیون دلار)، "گنجینه ملی: کتاب اسرار (9/173 میلیون دلار)، "موزیکال دبیرستانی 3: سال آخر" (151 میلیون دلار) و "طلسم‌شده" (7/100 میلیون دلار) خلاصه شد.

نیولاین سینما موفقترین توزیع‌کننده مستقل سال 2008 بود. این استودیو در مجموع 607 میلیون دلار درآمد داشت که بخش زیاد آن به خاطر موفقیت "جنسیت و شهر" (4/257 میلیون دلار در برابر 153 میلیون دلار فروش داخلی) بود.