"انتصاب" شرط جهانی شدن نوشاد عالمیان است

به گزارش خبرنگار مهر، نوشاد عالمیان پینگ پنگ باز 17 ساله کشورمان که چندی پیش عنوان پنجمی و همچنین کاپ بهترین بازیکن پیکارهای قهرمانی جوانان جهان دراسپانیا را از آن خود کرد، به دلیل بیماری از حضور در مرحله نخست مسابقات انتخابی تیم ملی جهت اعزام به رقابت‌های جهانی 2009 ژاپن بازماند.

این در حالیست که وی اجازه شرکت در مرحله دوم و نهایی مسابقات گزینشی (دوشنبه - 16دی ماه) را هم ندارد و تنها در صورت صلاحدید مسئولان فدراسیون می تواند شانس خود را برای ملی پوش شدن و اعزام به تورنمنت ژاپن به عنوان یک بازیکن انتصابی پررنگ ببیند.

فواد کاسب سرمربی تیم ملی تنیس روی میز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این مطلب تصریح کرد: طبق آئین نامه سازمان تیم‌‌های ملی تنیس روی میز سه بازیکن برتر شرکت کننده در مسابقات انتخابی مجوز ملی پوش شدن را به دست می آورند. ضمن اینکه ترکیب تیم ملی با توجه به سطح مسابقات در پیش رو با حضور حداکثر دو بازیکن دیگر که به صورت انتصابی و براساس تصمیم فدراسیون تنیس روی میز معرفی می شوند، کامل می شود.

وی با اشاره به رقابت‌های انتخاباتی تیم ملی تنیس روی میز که مرحله نخست آن پنجشنبه هفته گذشته به پایان رسید، اظهار داشت: سه نفر برتر مرحله دوم این مسابقات که دوشنبه با حضور 8 بازیکن برگزار می شود به عنوان ملی پوشان ایران به مسابقات جهانی ژاپن (اردیبهشت ماه سال 88) اعزام می شوند. بنابراین نوشاد عالمیان که به خاطر بیماری از حضور در این مرحله از مسابقات جا مانده نمی تواند شانسی برای "انتخاب شدن" داشته باشد.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز یادآور شد: البته بنا به تصمیم مسئولان فدراسیون قرار است تیم ملی مردان ایران با ترکیبی 4 نفره راهی مسابقات جهانی 2009 شود. اما نفر چهارم تیم ملی با نظر نهایی اعضای کمیته فنی و سازمان تیم‌های ملی و به عنوان بازیکن "انتصابی" معرفی می شود. نوشاد عالمیان می تواند در این مرحله برای عضویت در تیم ملی شانس داشته باشد.

کاسب با اشاره به مدارک پزشکی نوشاد عالمیان تاکید کرد: غیبت این بازیکن در مسابقات انتخابی از نظر من موجه است. ظاهرا نوشاد به یک بیماری پوستی مبتلا شده که بر اثر آن بدنش متورم و قرمز شده است. عالمیان مدارک پزشکی خود را که موید بیماری‌اش می باشد، برای من ارسال کرده است. البته دکتر ذوعلم (پزشک تیم ملی تنیس روی میز) باید این مدارک را بررسی و آن را تائید کند.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز یادآورشد: نوشاد عالمیان با حضور موفق خود در میادین اخیر که اوج آن رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان (اسپانیا) بود نشان داد که می تواند یک مدعی خوب ایرانی برای مقابله با حریفان جهانی باشد.