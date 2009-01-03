صحیح نیست دلیل لغو جلسه با دایی را بگویم/ بازیکنان به من اعتماد دارند

محمدمایلی کهن در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص لغو جلسه آشتی کنان روز پنجشنبه با علی دایی که قرار بود در محل دفتر بذرپاش برگزار شود گفت: قطعا این جلسه بنابه دلایلی لغو شده است که باید علت آن را از مسئولان باشگاه سایپا جویا شوید. من سرمربی تیم سایپا هستم و درست نیست بخواهم در این خصوص اظهارنظری داشته باشم.

وی در خصوص موفقیت‌های اخیر تیم سایپا در لیگ برتر، گفت: به نظر من مهمترین عامل در رشد تیم فوتبال سایپا بازیکنان تیم هستند. بازیکنان تیم سایپا خواسته‌اند در راه موفقیت گام بردارند و برای دستیابی به این هدف به من و دیگر مربیان تیم اعتماد کرده‌اند.

وی شناخت خود از مجموعه سایپا را یکی از عوامل موفقیت این تیم خواند و گفت: هم من بازیکنان تیم سایپا را می شناختم و هم آنها نسبت به من شناخت کافی داشتند. ما به هم اعتماد کردیم و در سایه این اعتماد شیوه بازی تیم تغییر کرد، در نحوه استقرار بازیکنان در میدان تغییراتی به وجود آمد و جابجایی هایی در ترکیب تیم به وجود آمد، همه این عوامل دست به دست هم داد تا تیم در سه بازی گذشته نتایج خوبی بدست آورد.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در پاسخ به این سئوال که "در نیم فصل دوم چه جایگاهی را برای تیم تان در نظر دارید؟"، گفت: من در ابتدای حضور در تیم سایپا قولی ندادم. همانطور که عنوان کردم از تیم شناخت داشتم و می دانستم توانایی بازیکنان چقدر است. آن زمانی که من سرمربی سایپا شدم تیم شرایط خوبی نداشت و برای تیم هدف‌ گذاری خاصی نکردیم. اما اگر بخواهیم رویا پردازانه فکر نکنیم، ارتقا تیم به نیمه بالای جدول را مدنظر داریم.

مایلی کهن در خصوص شانس قهرمانی تیم فوتبال سایپا در جام حذفی باشگاه‌های کشور گفت: قهرمانی در جام حذفی یکی از آرزوهای ماست. ما همه تلاش خود را برای موفقیت در لیگ به کار می بندیم و در کنار آن به قهرمانی در جام حذفی به عنوان یکی از آرزوهای خود فکر می کنیم.

وی در خصوص دیدار تیم سایپا مقابل راه آهن در هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور، گفت: در لیگ همه بازیهای دشوار است به ویژه مقابل راه آهن مانند تیم سایپا چند هفته ایست نتایج خوبی می گیرد. در این بازی دو نفر از بازیکنان اصلی خود را همراه نداریم که جایگزین کردن آنها دشوار است. با این حال سعی می کنیم مقابل راه آهن در خانه نتیجه خوبی کسب کنیم.