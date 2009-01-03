واکنش جدی کشورهای اسلامی تنها راه جلوگیری از فاجعه انسانی در غزه است

دکتر محمد مهدی مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علل تشدید حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه توضیح داد : گسترش حملات ددمنشانه نظامیان صهیونیستی به باریکه نوار غزه و کشتار کودکان و زنان بی دفاع فلسطینی تحت لوای مقابله با حملات موشکی مقاومت به شهرکهای صهیونیست نشین با هدف ایجاد فتنه بیشتر و تشدید اختلافات میان گروههای مختلف فلسطینی صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد : مقامات این رژیم ضمن اذعان به توانمندیهای دفاعی حماس و جهاد اسلامی در تلاشند که ضمن تقویت تشکیلات خود گردان به رهبری "ابومازن" و اقدامات فریبکارانه از قبیل آزادی برخی از زندانیان وابسته به این گروه شرایط را برای افزایش جنگ داخلی میان فلسطینیان فراهم سازند.

این استاد دانشگاه از سوی دیگر معتقد است؛ تجاوز و گسترش حملات رژیم صهیونیستی به نوعی بیانگر عمق مشکلات درونی حکومت و جامعه نظامی اسرائیل است. به طوری که طبق اعترافات آشکارا مقامات سابق تل آویو به ناکارآمدی نیروهای نظامی این رژیم برای مقابله با حزب الله لبنان و نیز زوال و از هم پاشیدگی درونی آن نشانگر عمق اختلافات درونی و گرفتاریهای اجتماعی صهیونیستهاست. بنابراین این رژیم برای حفظ بقا و امنیت خویش و فرافکنی مشکلات درونی گسترش حملات در نوار غزه به عنوان تنها گزینه ممکن ارزیابی می کند.

وی با بیان اینکه همواره تامین امنیت جامعه یهودی در سرزمین های اشغالی، توجیه و پوششی برای شعار دفاع از امنیت بوده است، گفت : رژیم صهیونیستی در تلاش است هر تجاوز و تهاجمی را به سرزمین ها و کشورهای اطراف به بهانه دفاع از امنیت خود مجازجلوه دهد و نیز با نفوذ اطلاعاتی و مالی در سانه های مختلف خبری جهانی و حتی منطقه ای توانسته است ضمن توجیه جنایت ضد بشری خود سران بیشتر کشورها را نیز با خود همراه سازد.

مظاهری افزود: درواقع سران این رژیم به رغم شکستهای اخیر درمنطقه ( جنگ 33 روزه با حزب الله لبنان) همچنان در سودای تسلط بر منطقه و عمل به تئوری "خاورمیانه جدید" و رسیدن به هدف نهایی " نیل تا فرات" هستند.

نایب رئیس خانه احزاب ایران درباره دلایل انفعال جهان عرب و کشورهای اسلامی دربرابر کشتار فلسطینیان توضیح داد : بی تردید جهان اسلام دچار تشتت آرا و اختلافات درونی است، به طوری که کشورهای اسلامی به رغم داشتن توانمندیهای بالای نظامی، سیاسی و اقتصادی در منطقه هنوز نتوانستند مانعی جدی برای جلوگیری از توسعه طلبی و گسترش حملات صهیونیستها ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه برخی ناظران امور فلسطین بر دخالت و مشارکت برخی طرفهای غیر صهیونیستی برای ضربه زدن به حماس صحه می گذارند، گفت : افزایش محبوبیت مردمی حماس در نوار غزه و سرزمین های اشغالی و تضعیف همزمان جایگاه تشکیلات خودگردان در میان فلسطینیان باعث شده که برخی از حامیان منطقه ای ابومازن در تلاش همسو با صهیونیستها حماس را به عنوان مانع عملی برای تحقق صلح در منطقه و نیز به ثمر نشستن توافق نامه آناپولیس معرفی کنند، لذا به نظر می رسد که تنها راه ممکن برای جلوگیری از وقوع فاجعه انسانی و تکرار نشدن مجدد جنایت صبرا و شتیلا در نوار غزه، واکنش جدی و بازدارنده همه کشورهای اسلامی است.



