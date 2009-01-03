در گفتگو با مهر عنوان شد: تثبیت روابط با عراق با حل مسائل جنگ تحمیلی/ روابط اقتصادی در آستانه جهش

دکتر حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سفر آتی نخست وزیر عراق به کشورمان گفت : این سفر بعد از تصویب توافق نامه امنیتی عراق و آمریکا، از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از دغدغه های مالکی پاسخ دادن به حساسیت ها و دغدغه های ایران در خصوص این توافق نامه است.

وی افزود: روابط ایران و عراق در آستانه دوره جدیدی قرار دارد و عراق امروز به مرور به دوران ثبات بعد از سرنگونی صدام نزدیک می شود.

فلاحت پیشه اظهار داشت : روابط اقتصادی ایران و عراق در آستانه یک جهش بزرگ قرار دارد و این رابطه می تواند بر ابعاد سیاسی روابط نیز تاثیر بگذارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به لزوم ایجاد زمینه های گسترش روابط عمیق ایران و عراق گفت: یکی از زمینه های تثبیت روابط در دوره جدید، رفع مسائل باقی مانده دو کشور است که از آثار جنگ تحمیلی هشت ساله محسوب می شود.

وی ادامه داد: طرح الزام دولت برای پیگیری حقوق جانبازان و مجروحان شیمیایی این روزها در کمیسیون امنیت در حال بررسی است و به زودی به صورت قانون ارائه خواهد شد، اجرای این قانون می تواند بخشی از مسائل باقی مانده دوران جنگ را حل کند، البته دادگاه صدام هم به دلیل اینکه در کیفرخواست آن اسمی از ایران نیامده بود، دادگاه کاملی نبود و انتظار می رود دولت عراق این نقصان را جبران کند.

فلاحت پیشه در پایان گفت: انتظار می رود دولت عراق در ارائه اسناد جنایت دوره صدام به ایران، اقدام کند و لیست کاملی از شرکت های خارجی که به صدام، سلاح شیمیایی و کشتار جمعی فروخته بودند، تدوین شود.



