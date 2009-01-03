تشکیل کمیته فرانسوی مقابله با منافع اقتصادی اسرائیل در سراسر جهان

یک منبع آگاه خبری در فرانسه ضمن گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: نگرانی های موجود درباره جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم بی گناه و بی دفاع فلسطین به ویژه ساکنان غزه روز به روز گسترش می یابد و بر این اساس کمیته ای با حضور چهره های مستقل از ملیت های مختلف به منظور برنامه ریزی برای مقابله با منافع اسرائیل در سراسر جهان در فرانسه در حال شکل گیری است .

وی بانیان تشکیل این کمیته را جمعی از مدافعان حقوق بشر در فرانسه اعلام کرد و گفت: این کمیته به زودی طی اطلاعیه ای از همه گروهها ، سازمان ها و نهادهای مختلف مردمی برای همکاری دعوت خواهد کرد .

تشکیل این کمیته درحالی صورت می گیرد که چندی پیش سارکوزی رئیس جمهور فرانسه طی پیشنهادی به سران رژیم صهیونیستی خواستار توقف 24 ساعته درگیری ها به منظور گفتگو و حل بحران موجود در منطقه شده بود که پیشنهاد وی از سوی سران رژیم صهیونیستی رد شد.



