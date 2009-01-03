840 آموزشگاه تخریبی در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد

خیبر بیدار پور در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: کار ترمیم و بازسازی بیش از 800 کلاس تخریبی در این استان در حال اجراست.

وی عنوان کرد: عملیات ساخت 412 فضای آموزشی جدید نیز با اعتبار 330 میلیارد ریال در سالجاری بیش از 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

بیدارپور بیان کرد: از این تعداد 30 آموزشگاه در دهه فجر امسال و 90 آموزشگاه در هفته دولت و مهر ماه سال آینده به بهره برداری می رسند.

وی به مشارکت خیرین مدرسه ساز در احداث فضاهای آموزشی در استان اشاره کرد و یادآور شد: تاکنون خیرین مدرسه ساز 450 طرح شامل هزار کلاس درس در این استان ساخته اند.

وی همچنین بیان داشت: از هزار کلاس درس مصوب سفر رئیس جمهور به استان، 95 درصد تکمیل و به بهره برداری رسیده اند و بقیه نیز با پیشرفت بالای 40 درصد در حال احداث است.

173 هزار دانش آموز در سه هزار و 86 آموزشگاه استان تحصیل می کنند.

