روند اجرای مصوبات دولت در مینودشت و کلاله کند است

سیدنجیب حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: اجرایی شدن احداث راه آهن گرگان به خراسان رضوی و شمالی به شتاب بیشتری نیاز دارد و این مصوبه از مهمترین مصوبات دولت در منطقه است که باید هرچه زودتر عملیاتی شود و دولت باید از تمامی امکانات برای اجرایی شدن این مصوبه که نقش مهمی در توسعه منطقه دارد، بهره گیرد.

به گفته حسینی، بحث گازرسانی به مناطق کوهستانی این شهرستانها از جمله مصوبات سفر دوره اول هیئت دولت در این شهرستانها است که تاکنون حدود شش تا هفت درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

نماینده مردم شهرستانهای مینودشت و کلاله بیان داشت: اگرچه متولیان استانی و شرکت گاز استان برای اجرایی شدن این مصوبه زحمات زیادی کشیدند ولی منابع اعتباری این طرح باید از اعتبارات داخلی وزارت نفت تامین شود و دولت باید تلاش کند تا پس از سه سال این مصوبه را به نتیجه برساند.

وی به طرحهای گردشگری در شهرستان مینودشت و کلاله اشاره کرد و افزود: مصوبات این بخش نیز رشد مطلوبی ندارد و باید توجه بیشتری به این بخش شود.

حسینی عنوان کرد: باید با تعامل و امکانات بیشتری برای اجرایی شدن مصوبات سفر دولت در استان تلاش بیشتری صورت گیرد.

دو سفر هیئت دولت به استان گلستان بیش از 239 مصوبه داشت.