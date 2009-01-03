ساختمانهای کشور از نظر صرفه جویی انرژی غیراستاندارد است

عضو کمیسیون عمران در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در گنبد افزود: متاسفانه به دلیل غیراستاندارد بودن ساختمانها و توجه نشدن به مقوله صرفه جویی موجب شده تا بخش زیادی از انرژی در اماکن مسکونی به هدر رود.

وی اظهار داشت: ضوابط ایمنی مانند دوجداره بودن پنجره و سایر موارد در ساختمان سازی رعایت نمی شود و تاکنون توجه جدی نیز به این مقوله نشده است.

وی خاطرنشان کرد: بحث صرفه جویی انرژی در اماکن مسکونی حتی در مجلس نو و جدید بوده و به تازگی در این بخش تصمیماتی در دست بررسی و اتخاذ است.

به گفته رستگار، برآیندها نشان می دهد که بخش قابل توجهی از سوخت در حین مصرف هدر می رود و با رعایت نکات ایمنی در ساخت و سازها می توان آن را تقلیل داد.

این نماینده مجلس یادآور شد: تربیت نیروی انسانی متخصص، هماهنگی و نظارت بیشتر سازمان نظام مهندسی برفرآیند ساخت و ساز در این زمینه امری الزامی است.

وی یادآور شد: برای صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان، فرهنگ سازی نیز ضرورت دارد و نهادهای آموزشی و فرهنگی باید در این مقوله کار بیشتری انجام دهند.

وی عنوان کرد: نیاز است تا مسکن و شهرسازی در این زمینه وارد عمل شود و قوانین جدیدی برای تجهیز ساختمانها برای جلوگیری از هدررفت سوخت اتخاذ شود.