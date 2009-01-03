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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۱۴

نماینده گنبد در مجلس:

ساختمانهای کشور از نظر صرفه جویی انرژی غیراستاندارد است

ساختمانهای کشور از نظر صرفه جویی انرژی غیراستاندارد است

گرگان - خبرگزاری مهر: عبدالله رستگار گفت: بخش زیادی از انرژی و سوخت در ساختمانها به هدر می رود که این امر ناشی از غیراستاندارد بودن ساختمان در کشور است.

عضو کمیسیون عمران در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در گنبد افزود: متاسفانه به دلیل غیراستاندارد بودن ساختمانها و توجه نشدن به مقوله صرفه جویی موجب شده تا بخش زیادی از انرژی در اماکن مسکونی به هدر رود.

وی اظهار داشت: ضوابط ایمنی مانند دوجداره بودن پنجره و سایر موارد در ساختمان سازی رعایت نمی شود و تاکنون توجه جدی نیز به این مقوله نشده است.

وی خاطرنشان کرد: بحث صرفه جویی انرژی در اماکن مسکونی حتی در مجلس نو و جدید بوده و به تازگی در این بخش تصمیماتی در دست بررسی و اتخاذ است.

به گفته رستگار، برآیندها نشان می دهد که بخش قابل توجهی از سوخت در حین مصرف هدر می رود و با رعایت نکات ایمنی در ساخت و سازها می توان آن را تقلیل داد.

این نماینده مجلس یادآور شد: تربیت نیروی انسانی متخصص، هماهنگی و نظارت بیشتر سازمان نظام مهندسی برفرآیند ساخت و ساز در این زمینه امری الزامی است.

وی یادآور شد: برای صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان، فرهنگ سازی نیز ضرورت دارد و نهادهای آموزشی و فرهنگی باید در این مقوله کار بیشتری انجام دهند.

وی عنوان کرد: نیاز است تا مسکن و شهرسازی در این زمینه وارد عمل شود و قوانین جدیدی برای تجهیز ساختمانها برای جلوگیری از هدررفت سوخت اتخاذ شود.

کد مطلب 810850

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