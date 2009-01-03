150 میلیارد ریال برای مرمت شبکه های برق گرگان نیاز است

جعفر گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این اعتبار برای اصلاح، مرمت و بازسازی شبکه های فرسوده برق و تقویت آنها نیاز است و شرکت توزیع برق به تنهایی قادر به تامین این مقدار اعتبار نیست و باید این اعتبار از منابع ملی و استانی تامین شود.

وی به قطع مکرر برق در روزهای اخیر در منطقه اشاره و اضافه کرد: قطع و افت فشار برق موجب نارضایتی اهالی شده است.

به گفته گرزین، قطع مکرر برق در شبانه روز باعث خسارت زیادی به مردم شده و نیاز است در این زمینه اقدامات اساسی صورت گیرد.

فرماندار گرگان بیان داشت: شرکت برق باید برای رفع مشکلات فراروی و اصلاح شبکه های فرسوده برق تدابیر ویژه ای اتخاذ کند.

وی یادآور شد: هر روز شمار زیادی مردم به این نهاد مراجعه می کنند و از افت و قطع برق گلایه مند هستند.

شهرستان گرگان بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.