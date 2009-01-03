استفاده از هوگوی الکترونیکی لازم بود/ تکواندو سال سختی پیش رو دارد

حسن ذوالقدر درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: این سیستم از سوی تکواندوکاران باید آنقدر مورد استفاده قرار گیرد تا تکنیک و تاکتیک های خود را با آن هماهنگ کرده و نحوه امتیازگیری را تمرین کنند.

وی در مورد کاهش جذابیت لیگ با وجود استفاده از این نوع هوگوها گفت: من معتقدم هوگوهای الکترونیکی نقش خود را ایفا می کنند و از این بابت مشکلی وجود ندارد ضمن اینکه حاشیه ها و اعتراضات نیز کاهش یافته است.

مدیرفنی تیم های ملی ادامه داد: استفاده از این هوگوها باعث شد تا سکوت در سالن حکمفرما شود. شاید یکی ازدلایل کاهش جذابیت همین سکوت بود ولی مطمئن باشید از هفته های آینده با روی آوردن تکواندوکاران به استفاده از ضربات بالا جذابیت بیشتر از قبل به لیگ بازخواهد گشت.

ذوالقدر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: فدراسیون این نوع هوگوها را به طور رایگان در اختیار باشگاهها قرار می دهد تا در تمرینات از آن استفاده کنند و بیشتر با آن آشنا شوند.

وی در مورد تصمیم فدراسیون جهانی مبنی بر تغییر قوانین گفت: سران فدراسیون جهانی در تلاشند تا جذابیت رقابتهای تکواندو را بالا ببرند. استفاده از هوگوهای الکترونیکی و تغییر برخی قوانین تنها نیز در همین راستا صورت گرفته است و WTF با نظرخواهی از تمامی فدراسیون های عضو قصد دارد زمان اجرای آن را جلو بیاندازد.

مدیر فنی تیم های ملی تکواندو در مورد مسائل اخیر و پایان دوره چهارساله پولادگر در فدراسیون گفت: چهار سال قبل پولادگر در مجمع فدراسیون با اخذ بیشترین رای به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد و در این مدت درسایه تلاش و دلسوزی نتایج درخشانی نیز کسب شد و اکنون نیز باید مجمع برگزار شود تا رئیس آینده انتخاب شود.

ذوالقدر ادامه داد: سال آینده با در پیش بودن 7 رویداد رسمی و مهم به عنوان یک سال سخت و پرکار در پیش است که برنامه ریزی، تدوین و اجرای دقیق در کنار حمایت های سازمان تربیت بدنی لازم است تا بتوانیم چون گذشته با قدرت در میادین رسمی حاضر شویم.

وی در پایان گفت: سازمان تربیت بدنی باید هوشمندانه مانع از به خطر افتادن آینده تکواندو ایران شده و با ایجاد تعامل و حتی تشویق، شرایطی را فراهم کند تا فدراسیون کمافی سابق در جهت افتخار آفرینی برای تکواندو ایران اسلامی گام بردارد.