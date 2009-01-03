هزار هکتار زمین به تعاونیهای گلستان واگذار شد

یحیی محمودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این مقدار به شرکتهای تعاونی شهرهای کردکوی، کلاله و گنبدکاووس واگذار شده است.

وی اظهار داشت: همچنین بر اساس مصوبه سفر دوم دولت به استان بیش از 40 هکتار زمین نیز برای اجرای این طرح خریداری شد.

وی خاطرنشان کرد: 400 میلیارد ریال بری خرید این اراضی هزینه شده و عملیات اجرای تعدادی از واحدهای مسکن مهر در استان آغاز شده است.

به گفته محمود زاده، 50 هکتار زمین نیز از سوی بخشهای دولتی برای اجرای طرح مسکن مهر در اختیار شرکتهای تعاونی قرار گرفته است.

استاندار گلستان بیان داشت: مسکن مهر، امیدی برای خانه دار شدن افراد محروم و کم درآمد بوده و باید موانع اجرای این طرح برطرف شود.

وی یادآور شد: بیش از 68 هزار واجد برای مسکن مهر در استان شناسایی شده که باید برای خانه دار شدن آنها برنامه ریزی شود.

11 شرکت تعاونی مسکن مهر در استان بیش از یک میلیون و 650 هزار نفری گلستان تشکیل شده است.