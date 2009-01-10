طرح تحول اقتصادی ؛ از حرف تا عمل

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دستیابی ایران به قدرت اول منطقه در بخش های مختلف از جمله اقتصادی رویای شیرینی را فراروی افق توسعه کشور ترسیم می کند، ولی دستیابی به این اهداف با ادامه وضع موجود امکان پذیر نخواهد بود.

به اعتقاد جمعی از کارشناسان، نامناسب بودن نرخ رشد تورم، بیکاری، توزیع نامناسب و غیرعادلانه درآمدها، اتکای بالای اقتصاد به نفت، نهادینه نشدن مالیات، شکاف طبقاتی از جمله عواملی است که اجرای این طرح را هم ضروری می سازد و هم با مشکلات عدیده ای روبرو می کند.

هر چند بسیاری از کارشناسان براین باورند که اجرای طرح تحول اقتصادی کشور و هدففمند شدن یارانه ها موجب ایجاد تورم بیشتری در جامعه می شود.

به هر روی، نیازسنجی ها نشان می دهد که برای رفع مشکلات زیربنایی و زیرساختی اقتصاد ایران نیاز به تدوین برنامه جامع و اصولی بیش از پیش احساس می شود و تحقق طرح تحول اقتصادی می تواند افقی تازه و نو فراروی توسعه پایدار و مطلوب ایران اسلامی را در منطقعه به ارمغان آورد.

در این بین عده ای براین باورند که طرح تحول اقتصادی نیاز به بررسی کارشناسی بیشتری دارد و باید از از تجربه آزمون و خطا در اجرای این طرح اجتناب شود.

زیرساختهای طرح تحول اقتصادی باید فراهم شود

یک کارشناس مسائل اقتصادی از گرگان گفت: اجرای طرح تحول اقتصادی نیازمند ساز و کار قانونی است و دولت باید زیرساختهای اجرای آن را در جامعه فراهم کند.

حسن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: نقدی کردن یارانه ها در جامعه نیاز به بحث کارشناسی و تخصصی دارد و باید در این زمینه ضرورتها و موانع فراروی آسیب شناسی شود.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی گلستان اظهار داشت: بهترین راه برای اجرای تحول در بخش های مختلف ازجمله اقتصاد اجرای اصل 44 قانون اساسی است و باید شتاب بیشتری به خود گیرد.

به گفته رضایی، طرح تحول برای تبدیل به واقعیت مستلزم این است که آثار و تبعات آن بر جنبه های مختلف اقتصاد بررسی شود.

این کارشناس بیان داشت: ایجاد تحول در اقتصاد امری مهم و ضروری است ولی چگونگی و زمان اجرای آن اهمیت زیادی دارد و باید بیشتر در این زمینه تدبیر شود.

وی یادآورشد: هدفمند شدن یارانه ها مهمترین محور طرح تحول اقتصادی بوده و باید متناسب با واقعیات و توجه به تبعات این طرح به هدفمند کردن یارانه ها بپردازیم.



رضایی عنوان کرد: یافته ها و بررسیها نشان می دهد که با اجرای این طرح تاحدی بر نرخ توزم کشور اضافه می شود، بنابراین نباید شتاب زده عمل شود.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی گلستان گفت: مهمترین و اساسی ترین هدف طرح تحول اقتصادی رفع مشکلات ساختاری و زیربنایی اقتصاد کشور است.

اسماعیل مهدوی نیا افزود: تحول شرایط اقتصادی کشور در بخشهای مطرح شده کنونی از سالها پیش در دولتهای قبلی و قوانین میان مدت مطرح بوده ولی آنچه در این شرایط اهمیت دارد، جرات و جسارت دولت جهت ورود به این حوزه است و لازم است که کلیه دلسوزان نظام و کارشناسان کشور به یاری دولت آمده و در جهت اجرای این طرح یاری نمایند.

وی خاطرنشان کرد: این طرح که مقرر بود در گذشته نیز به مرحله اجرا درآید و قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دوم و سوم نیز برای دولتهای گذشته تکالیفی در این زمینه تعریف کرده بودند به دلایل متعددی به اجرایی نشد.

به گفته مهدی نیا، بررسی توانمندی ها و پتانسیل های موجود کشور نشان می دهد که اقتصاد کشور از ظرفیت های قابل توجهی برخوردار است و دستاوردهای انقلاب اسلامی نیز برتوان بهره گیری از این ظرفیت ها افزوده است.

شکاف زیادی میان وضعیت مطلوب و مورد انتظار وجود دارد

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی گلستان بیان داشت: بررسی عملکرد متغیرهای کلیدی اقتصاد نشانگر آن است که به رغم برخورداری از ظرفیت های بالا و تلاش مضاعف مسئولان در دستیابی به سطوح بالا در توسعه اقتصادی همچنان شکاف زیادی میان وضعیت مطلوب و مورد انتظار و وضعیت فعلی و موجود وجود دارد که این شکاف ضرورت تحول در ساختار اقتصاد در بخشهای کلیدی را ضروری ساخته است.

وی یادآورشد: لذا امروزه اقتصاد ایران به شدت نیازمند انجام تحولات و اصلاحات ساختاری و زیربنایی بوده که از حدود دو سال قبل با تشکیل ستادی با عنوان (ستاد راهبردی دولت) برای بررسی و شناخت مشکلات به ریشه یابی و آسیب شناسی اقتصاد ایران پرداخته و فهرستی از مشکلات استخراج و راهکارهای اجرایی رفع موانع و چالشها ارائه شود.

عباس نیاوند معاون برنامه ریزی استاندار گلستان نیز گفت: طرح تحول اقتصادی می تواند زمینه های افزایش رشد اقتصادی و توسعه ملی را در کشور فراهم کند، از اینرو باید بسترهای استان در اجرای این طرح روشن شود.

وی اظهار داشت: در این طرح شاخص هایی نظیر بیکاری، نرخ رشد تورم، توزیع درآمد و غیره مشخص و بررسی شده و کاهش فقر، افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و ارتقای سطح فرهنگ مصرفی خانوار از جمله آثار و پیامدهای مثبت اجرای این طرح است.

به گفته نیاوند، برای پیشرفت این طرح، کارگروهها با همان ترکیب ملی شکل گیرد و برای هفت برنامه تحول اقتصادی کمیته های تخصصی ایجاد شود.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان بیان داشت: هر دستگاه اجرایی ذی نفع خود را مشخص و برای آنها کلاس آموزشی بگذارد و همه دستگاهها برای افزایش بهره وری فعالیتهای خود را نهادینه کنند.

وی یادآورشد: کار مشاور املاک، کارت الکترونیک، ساماندهی پخش کالا، طرح نظارت و بازرسی و مقدمات اجرای طرح در دستگاههای محوری باید فراهم شود.

وی، مهمترین رکن اجرای طرح تحول اقتصادی را مرتفع کردن مشکلات ساختاری و زیربنایی کشور برشمرد.



پایین بودن نرخ رشد اقتصادی مسیر طرح تحول را ناهموار می کند

سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز گفت: نرخ رشد اقتصادی در چند دهه گذشته با ثبات نبوده و متغیر بوده است و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و نوسان آن بیانگر آن است که مسیر همواری را در جهت رفاه جامعه دنبال نمی کنیم.

به گفته او، بالارفتن نرخ بیکاری نقطه مقابل پایین بودن نرخ اقتصادی است و تورم نیز از موضوعات حساس و روز جامعه است که همگان آن را احساس می کنند و این امر نیز مبیین کاهش نرخ رفاه است.

وزیر اقتصادی و امور دارایی بیان داشت: تورم همواره در جامعه دو رقمی بوده و باید برای مهار آن برنامه جامعی صورت گیرد.

وی عدالت و توزیع مناسب درآمد را از دیگر شاخصه های اقتصادی برشمرد و بیان داشت: اگر چه وضعیت اقتصادی کشور از نظر توزیع درآمد نسبت به سالهای قبل از انقلاب بهبود یافته و بهتر شده ولی با شاخصهای مطلوب فاصله داریم.

حسینی یادآور شد: از این رو اجرای طرح تحول اقتصادی در جامعه مهم بوده و این سوال مطرح می شود که این طرح به کدام سو و بر چه معیاری باید پیش رود.

این مقام اقتصادی کشور افزود: مشکلات کنونی وضع اقتصادی کشور در حالی است که ایران باید در افق 1404 به رتبه اول اقتصادی منطقه دست یابد و این مهم مسئولیت برنامه ریزان را سخت و حساس کرده است.

وی یارانه را یکی از اصلی ترین سیاستهای اقتصادی برشمرد و گفت: اکنون عده ای از افراد از گردونه ثروت و درآمد خارج شده اند که باید به آنها کمک شود و جنبه دیگر این طرح آن است که در بخشهای دیگر اقتصادی برای کمک به این افراد برنامه ریزی کنیم تا روی پای خود بایستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: بررسیها نشان می دهد که یک سوم تولید کشور به صورت آشکار و پنهان به صورت یارانه توزیع می شود و این رویه باید اصلاح شود.

وی مالیات را بهترین و سالم ترین ابزار برای تامین درآمدهای عمومی دانست و بیان داشت: اکنون کل مالیاتی که از بخشهای مختلف گرفته می شود حدود هشت درصد مبلغ کل درآمد است در حالی که این میزان در کشورهای دیگر حدود 30 درصد درآمد است.

حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: زمانی که طرح هدفمند کردن یارانه ها را شروع کردیم، قیمت نفت در بازهای جهانی زیر 100 دلار بود، از این رو قیمت هدف نفت ابتدا در طرح تحول اقتصادی را 80 دلار در نظر گرفتیم.

وی با اشاره به کاهش قیمت جهانی نفت، افزود: تردید نکنید که در آینده ای نزدیک قیمت نفت به بالای 70 دلار و به قیمت پایدار خواهد رسید.

وی اظهار داشت: در طرح تحول اقتصادی به دنبال کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی هستیم و تاکنون مذاکراتی با اعضای اوپک، صادرکنندگان و تولید کنندگان غیر از اوپک داشتیم.