ساخت غشاهای نانوکامپوزیتی پیلهای سوختی با کارایی بالا در دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی حسنی صدرآبادی مجری طرح هدف از اجرای این تحقیق را ساخت و مطالعه خواص غشایی جدید برای کاربرد در پیلهای سوختی متانولی دانست و گفت: غشاهای مورد نظر باید علاوه بر دارا بودن انتخاب پذیری بالا نسبت به متانول، قیمت تمام شده پائین تری نسبت به نمونه های تجاری داشته باشند.

وی افزود: برای این منظور از پلی (اتر اتر کتون) به عنوان یک پلیمر مهندسی با خواصی چون مقاومت مکانیکی بالا و پایداری بالای حرارتی و شیمیایی انتخاب شد و از طریق فرآیند سولفوناسیون شیمیایی خواص رسانشی آن ارتقا داده شد. سپس برای کاهش نفوذ پذیری نامطلوب متانول نانوصفحات سیلیکاتی به آن اضافه شد.

حسنی پراکنش مناسب نانوصفحات معدنی را موجب افزایش قابل توجه نفوذ پذیری و در نتیجه بهبود کارایی غشا بیان ‌کرد و اظهار داشت: بازدهی غشا ساخته شده به بیش از 8/1 برابر نمونه تجاری (Nafion 117) می‌رسد.

وی ادامه داد: علاوه بر کارایی و کیفیت بالا قیمت تمام شده این محصول از نمونه های تجاری فعلی پایین تر بوده و دانش فنی آن برای ارائه به سرمایه گذاران بخش صنعتی موجود است.

مجری طرح با بیان اینکه این پژوهش به صورت پروژه‌ای مستقل با راهنمایی دکتر شهریار حجتی امامی، دکتر سید رضا غفاریان و دکتر همایون معدل انجام شده خاطرنشان کرد: جزئیات این پژوهش در مجله Energy & Fuels (جلد 22، صفحات 2542-2539، سال 2008) منتشر شده است.