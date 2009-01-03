مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

آیت الله هاشمی رفسنجانی خواستار شد؛ لزوم حمایت سیاسی ، مالی و فرهنگی از فلسطین

دانشجو: هشدارهای هاشمی درباره سلامت انتخابات از سر دلسوزی است

نحوه توزیع کارت و جزئیات برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 88 دانشگاه های دولتی اعلام شد

رکود و کاهش بی سابقه قیمت خودرو



اعتماد:

اتمام حجت اصولگرایان سنتی با حامیان احمدی نژاد

باحکم صادق محصولی ، افشار به وزارت کشور بازگشت

سفیر عراق درباره مذاکرات نخست وزیر آن کشور با مقامات تهران سخن گفت: توضیح مالکی به ایران درباره توافقنامه عراق و آمریکا

افزایش فشار بر شهرداری تهران، شکایت پیمانکار منوریل صادقیه از شهرداری



اعتماد ملی :

با اشاره به حضور احمدی نژاد و نگاه منتقدان، باهنر: اصولگرایان به اجماع نمی رسند

غلامحسین کرباسچی در گفتگو با ضمیمه هفتگی روزنامه اعتماد ملی: مشی سیاسی کروبی بهتر و کم هزینه تر است

پاسخ وزارت بهداشت به گزارش التهاب دربازار دارو



ابرار:

هاشمی رفسنجانی: امت اسلامی باید از مردم غزه حمایت سیاسی، مالی و تسلیحاتی کند

باهنر: اداره کشور ژنرال می خواهد

رئیس جمهور: ملت های جهان برای کمک به مردم غزه از هر راهکاری استفاده کنند

انتقاد حسن روحانی از رویه چاپ اسکناس و تزریق نقدینگی به جامعه



ابتکار:

هشتمین روز فاجعه غزه؛ اولمرت: سران عرب مرا به ادامه حملات تشویق می کنند

رئیس سازمان ملی جوانان: فعالیت همه مراکز همسریابی غیر قانونی است

وکیل مدافع پالیزدار: دومتهم پرونده پالیزدار آزاد شدند



اسرار:

هاشمی رفسنجانی هشدار داد: اسرائیل رگ های حیاتش را می زند

روحانی تاکید کرد: دولت تولید گر خوبی نبوده ونیست

منتفی شدن استیضاح اسکندری کذب است



پول:

سخنگوی طرح تحول اقتصادی: یارانه ها حذف نمی شود نحوه پرداخت تغییر می کند

هاشمی رفسنجانی: شکست اسرائیل درنبرد زمینی قطعی است

برقعی: قیمت نهایی نفت در بودجه 88 هنوز تعیین نشده است



تفاهم:

در صورت تصویب اصلاح لایحه تجارت؛ بخش خصوصی به دولت واگذار می شود

به گفته وزیر اقتصاد تا 16 سال دیگر؛ ایران نفتی برای صادر کردن ندارد

علی صالح آبادی؛ سهام بانک ملت دی ماه عرضه نمی شود تا پایان سال شاید



جام جم:

هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: غزه نیازمند حمایت سیاسی و تسلیحاتی جهان اسلام

بدهی میلیاردی بیمه به قربانیان حوادث رانندگی

رئیس سازمان ملی جوانان: تمام مراکز همسریابی فعلی غیر قانونی است



جوان:

هاشمی رفسنجانی : در صورت حمله زمینی ، حماس با سلاح های جدید اسرائیل را شکست می دهد

آموزش و پرورش به استانها بخشنامه کرد، لغو امتحانات دانش آموزان در روزهای دوشنبه و پنجشنبه

احمدی نژاد: صهیونیست ها بدتر از فرعون عمل می کنند



جمهوری اسلامی:

آیت الله هاشمی رفسنجانی: سلاح جدید حماس قادر به نابودی تانک های اسرائیل است

سید حسن نصرالله: نتیجه جنگ در غزه شکست اسرائیل خواهد بود

210 مصوبه رهاورد سفر دولت به استان سیستان و بلوچستان



حمایت:

آیت الله هاشمی رفسنجانی: شکست اسرائیل قطعی است

سخنگوی طرح تحول اقتصادی: یارانه ها حذف نمی شوند، نحوه پرداخت تغییر می کند

رئیس سازمان زندانها: خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ،یک نعمت است



حیات نو:

هاشمی رفسنجانی خطاب به امت اسلامی خواستار شد، حماست سیاسی و تسلیحاتی از غزه

برقعی: لایحه بودجه اوایل بهمن به مجلس می رود

بیانیه احزاب ایران خطاب به دبیران کل احزاب کشورهای اسلامی و عربی

تاسیسات هسته ای اسرائیل در تیررس موشک های حماس



خبر:

اولین شکست بزرگ اوباما در خاورمیانه

تحلیل آیت الله هاشمی رفسنجانی از وقایع غزه و روند تحولات روزهای آینده در خطبه های نماز جمعه

وزیر بازرگانی: از ارائه تسهیلات مالی بلا عوض برای متقاضیان ایجاد پایانه های صادراتی خبر داد



خورشید:

فریاد مردم ایران در راهپیمایی حمایت از مردم غزه، هراسی از مبارزه با باطل نداریم

احمدی نژاد: کمک ها از هر راه ممکن باید به غزه برسد

درکارگزاری های تامین اجتماعی تهران بزرگ، دفترچه بیمه مستمری بگیران تلفنی تمدید می شود



دنیای اقتصاد:

محمد رضا باهنر اعلام کرد: استراتژی انتخاباتی اصولگرایان

پیش بینی وزیر اقتصاد ایران: نفت به زودی به 70 دلار می رسد

اوج رکود مسکن در دبی 2009



سرمایه:

باهنر: اجماع اصولگرایان به دلیل وجود دولت نهم ممکن نیست

مسکو به عشق آباد پیشنهاد 200 دلاری داد، تهران 350 دلار را پذیرفت، افزایش قیمت گاز وارداتی ایران از ترکمنستان

بازگشت افشار به وزارت کشور



سیاست روز:

سیاست روز بررسی می کند؛ زمان استیضاح وزیر کشاورزی مناسب نیست

معافیت مالیاتی 10 ساله برای سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان

امام جمعه موقت تهران: شکست اسرائیل در نبرد زمینی قطعی است



صدای عدالت:

کسری 16 میلیارد دلاری در سال آینده

باهنر: سال سختی در پیش داریم، قطعا اداره کشور ژنرال می خواهد

هشدار آیت الله مکارم درباره افزایش فساد اداری



فرهنگ آشتی:

گزارش فرهنگ آشتی از آغاز اجرای مصوبه ضد صهیونیستی مجلس ، تعطیلی تمام فروشگاههای " بنتون" در تهران

محمود دولت آبادی: نمی توان به مردم اهانت کرد و نام آن را هنر گذاشت



قدس:

قدس از دغدغه نمایندگان برای تصویب لایحه تحول گزارش می دهد، دلهره " تورم" در کمیسیون ویژه مجلس

آیت الله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه خبر داد: حماس سلاح جدیدی برای شکار تانکهای اسرائیلی دارد

حماس از همکاری گسترده " ابومازن" باصهیونیستها خبر داد: تشکیل اتاق عملیات مشترک در رام الله علیه مقاومت



کاروکارگر:

هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه تهران: حوادث امروز غزه بی شباهت به واقعه کربلا نیست

210 مصوبه جدید هیئت دولت برای تسریع رشد سیستان و بلوچستان

طرح آزاد سازی صادرات سیمان در هیئت دولت



کیهان:

درنشست روسای سازمان های امنیتی رژیم صهیونیستی، اولمرت: بمباران غزه خواست سران عرب است

در هفته جاری و به مناسبت ایام عزاداری سالار شهیدان، امتحانات مدارس تهران در روزهای دوشنبه و پنجشنبه لغو شد

وزیر کشور دولت اصلاحات دل از گروهک ها برد

قیمت انواع برنج در بازار کاهش یافت

وطن امروز:

آیت الله هاشمی رفسنجانی: غزه کمک تسلیحاتی می خواهد

ایهود اولمرت: برخی سران عرب ما را به ادامه حمله ترغیب کرده اند

وزیراقتصاد خبر داد: آمادگی برای واگذاری سهام بانک ها، بیمه ها و نیروگاهها



همبستگی:

آیت الله هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه تهران: اسرائیل در حال قطع رگ های حیاتش است

کامران دانشجو: دولت با تحزب هیچ مخالفتی ندارد

افشار ، معاون امور اجتماعی ، فرهنگی و شوراهای وزارت کشور شد



همشهری:

روسیه صدور گاز به اوکراین را قطع کرد، جنگ گاز در اروپا

محمد باقر قالیباف: سطح زندگی را در جنوب شهر بالا می بریم

هاشمی رفسنجانی با تاکید بر توانمندی های نظامی حماس، صهیونیست ها در جنگ زمینی شکست خواهند خورد