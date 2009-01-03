حالا می توانیم مستقیم ازجودو انتقاد کنیم/ رفع مشکلات نیازبه زمان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد حسن زاده از کارشناسان و مربیان جودو که در زمان ریاست محمد درخشان در فدراسیون جودو انتقادات متعددی به نوع مدیریت وی داشت پس از سالها ، چهارشنبه گذشته درجریان برگزاری هفته اول لیگ برتر در محافل جودو حاضر شد و با رضوی رئیس فدراسیون دیدار و گفتگو کرد.

وی در مورد اینکه مشکلاتی که قبلا در جودو از نظر ایشان وجود داشته رفع شده یا خیر به خبرنگار مهر گفت: مدیریت قبلی فدراسیون انتقاد پذیر نبود و برخوردهای حذفی را در دستور کار داشت ولی به نظر می رسد رضوی مدیریت مشارکتی و منتقدانه را سرلوحه کار خود قرار داده است. به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا انتقادها مستقیم به خود ایشان ارائه شود.

حسن زاده در مورد احتمال تداوم مشکلات قبلی گفت: ایرادات من به فدراسیون جودو مربوط به دوپینگ ، صغرسنی ، حضور افراد ضعیف در راس فدراسیون ، نحوه کار کادر فنی تیم ملی و ... بود که در جهت رفع آنها اقداماتی صورت گرفت و زمان لازم است تا مدیریت فعلی نسبت به از بین برد تمام آنها اقدام کند.

این منتقد جودو همچنین در مورد تغییرات اخیر در هیئت جودو گفت: در جودو تهران کم نیستند مردان تحصیل کرده و متخصصی که توانایی اداره هیئت را دارند ولی متاسفانه به دلایل کاملا غیر فنی یک فرد از بیرون خانواده جودو که مسئول تدارکات هئیت بود با حمایت از داخل فدراسیون انتخاب شد که به هیچ عنوان شرایط و صلاحیت اداره هیئت جودو تهران را نداشت.