طراحی دستگاه تعمیر چاه در کشور / چاههای خشک و کم آب احیا می شوند

حسین سیفی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هنگامی که چاههایی خشک و کم آب می شوند لازم است چاههای جدیدی احداث شود. برای این کار با مراجعه به شهرداری و یا جهاد کشاورزی درخواست احداث چاه جدید ارائه شود که این امر حدود یک سال و نیم با صرف هزینه 30 میلیون تومان انجام می شود به همین دلیل به دنبال راهکاری برای رفع این مشکل بودیم.

وی افزود: در همین راستا موفق به طراحی و تولید دستگاهی شدیم که قادر است با ویدئومتری کردن چاهها و رفع عیوب، چاههای خشک و کم آب را احیا کند.

سیفی با بیان اینکه این دستگاه دارای بخش ویدئومتری است که شامل دوربینهای ضد آب می شود، گفت: با خنثی کردن فشار آب می توان این سیستم را تا عمق هزار متری به داخل چاه ارسال و با عیب یابی کردن آن نسبت به احیای چاه اقدام کرد.

وی با بیان اینکه با تجهیزاتی که بر روی این دستگاه پیش بینی شده می توان کلیه عیوب چاه را رفع کرد، اظهار داشت: در این دستگاه "برسی" نصب شده است که در صورت وجود رسوب در چاه، رسوب زدایی می کند و چنانچه وضعیت چاه قابل مشاهده نباشد لوله چاه را می شکافد تا آب مورد نیاز چاه را تامین و موتور بتواند آب را به بیرون پمپاژ کند.

مجری طرح، کف شکنی را از دیگر قابلیتهای این دستگاه ذکر کرد و ادامه داد: بخش دیگری در این دستگاه نصب شده که قادر است به ته چاه منتقل شود و رسوباتی که در ته چاه سفت و سخت شده اند را حفاری کند. این رسوبات در داخل محفظه ای که در داخل دستگاه قرار داده شده جمع آوری و به بیرون منتقل کند.

سیفی با بیان اینکه کلیه تجهیزات این دستگاه در داخل کشور بر اساس نیازها طراحی و تولید شده است، خاطر نشان کرد: این سیستم به داخل چاه ارسال می شود و کاربر از بیرون با هدایت دستگاه وضعیت چاه را مونیتورینگ می کند.

وی با تاکید بر اینکه این دستگاه برای کار در عمق هزار متری طراحی شده است، خاطر نشان کرد: این دستگاه محدودیتی از نظر عملکرد ندارد مگر برای ولتاژ برق سیستم ویدئومتری در اعماق پایین تر که در حال تحقیقات بیشتر در این زمینه هستیم ولی از لحاظ مکانیکی مشکلی نداریم.