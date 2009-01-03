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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۸:۳۸

عناوین خبرهای مهم جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین خبرهای مهم جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریها به شرح زیر است.

- هشدار حماس نسبت به آغاز عملیات زمینی رژیم اسرائیل در نوار غزه

- چراغ سبز آمریکا به صهیونیستها برای آغاز عملیات زمینی علیه نوار غزه

- نیروهای اتیوپیایی عقب نشینی خود را از سومالی آغاز کردند

- ترس اسرائیل از حمله تلافی جویانه حماس به تاسیسات اتمی دیمونا

- ادامه مخالفت های جهانی با اقدامات وحشیانه و نژاد پرستانه رژیم اسرائیل در نوار غزه

- تمجید سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان از مقاومت حماس در غزه

- اتحادیه اروپا دعوای گازی روسیه و اوکراین را مناقشه ای دوجانبه خواند و گفت که این موضوع ارتباطی به این اتحادیه ندارد

- آصف علی زرداری : ایران، چین، عربستان و آمریکا در کاهش تنشها بین هند و پاکستان نقش مهمی دارند

- "ای کی آنتونی" وزیر دفاع هند روز گذشته گفت که رویکرد پاکستان برای مقابله با عوامل حملات بمبئی تغییری نکرده است.

کد مطلب 810867

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