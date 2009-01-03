وی درباره دیگر فعالیتهای اخیر سینمایی خود افزود: در حال حاضر فیلمنامه "سیزده ـ پنجاه و نه" آماده ساخت دارم که یک کار کاملا اجتماعی، پربازیگر و هزین بر است. با چند تهیهکننده نیز به نتایجی برای تولید فیلم رسیدهایم. فیلمنامه "کمی پائینتر از میدان تجریش" را نیز آماده دارم که یک کار داستانی است.
سالور ادامه داد: متاسفانه شرایط تولید فیلم در سینمای ایران بسیار سخت شده است. وقتی میخواهید فیلمی بسازیی که فیلمنامه آن دختر و پسری نیست، قطعا به مشکل برمیخورید. دیگر کمتر تهیهکنندهای برای کارهای فرهنگی سرمایهگذاری میکند. فضایی نیز برای تولید فیلم وجود ندارد و ما آثار خود را با سرمایه شخصی و کمک دوستان تولید میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: با این حال شرایط سخت فیلم را تولید میکنیم اما هرگز شرایط اکران در داخل کشور فراهم نمیشود. زیرا به ما انگ سیاهنمایی میزنند. "ترانه تنهایی تهران" در چند جشنواره خارجی به نمایش درآمد و در پرتغال در کنار رقبای سرسخت توانست پرچم ایران را بالا ببرد. اما در ایران مجالی برای اکران آن وجود ندارد.
سالور درباره تولید مجموعه تلویزیونی خود گفت: قصد دارم "عمارت تقی چاپلین" را در قالب مجموعه 15 قسمتی برای شبکه یک بسازم که نوروز پخش میشود. هم اکنون در مرحله برآورد بودجه هستیم. فیلمنامه را من و مهدی نادری نوشتهایم که کاری بیادماندنی در عرصه تلویزیون خواهد شد.
"ترانه تنهایی تهران" سومین ساخته سالور پس از "ساکنین سرزمین سکوت" و "چند کیلو خرما برای مراسم تدفین" و داستان دو مرد در تهران است که ماهواره نصب میکنند. بهروز جلیلی، حمید حبیبیفر، مجتبی بیطرفان، مریم صباغیان و محمد فصیحی بازیگران، تورج اصلانی فیلمبردار، محمد شاهوردی صدابردار و حسین صابری و سالور تهیهکنندگان آن هستند.
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