  1. بین الملل
  2. سایر
۱۴ دی ۱۳۸۷، ۹:۲۱

منابع پاکستانی خبر دادند:

دور جدید گفتگوهای تهران و اسلام آباد درباره خط لوله صلح

دور جدید گفتگوهای تهران و اسلام آباد درباره خط لوله صلح

مقامهای رسمی در وزارت نفت پاکستان روز گذشته از دور دیگری از گفتگوها بین تهران و اسلام آباد درباره پروژه خط لوله گاز ایران، پاکستان و هند ( خط لوله صلح ) و انتقال نفت به پاکستان طی هفته های آینده خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تایمز، یک مقام در وزارت نفت و منابع طبیعی پاکستان گفت:" این گفتگوها طی سه تا چهار هفته آینده در پاکستان انجام خواهد شد."

به نوشته این روزنامه، وزیر نفت ایران ریاست هیئت این کشور را بر عهده خواهد داشت. این هیئت به پاکستان سفر خواهند کرد تا درباره موضوعات مربوط به تهیه نفت و گاز برای پاکستان گفتگو کنند و دکتر "عاصم حسین" مشاور نخست وزیر پاکستان در امور مربوط به نفت نیز رهبری تیم پاکستانی را بر عهده خواهد داشت.

مقام مذکور تصریح کرد: "هدف از مذاکرات آتی رسیدن به اجماعی بر سر فرمول تثبیت بهای گاز است."

خط لوله صلح با طول 2700 کیلومتر درعمق 1 تا 5/1متری سطح زمین می تواند روزانه بیش از یک صد میلیون متر مکعب گاز را از ایران به پاکستان و هند منتقل نماید و بنادر عسلویه ایران در خلیج فارس و گوادرو پاکستان را به هم متصل کرده و با امتداد مستقیم به یکی از نقاط مرزی هند برسد. مدت پیشنهادی برای امضای قرارداد این پروژه 25 سال است که تا پنج سال دیگر نیز قابل تمدید است.

کد مطلب 810874

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها