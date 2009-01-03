دور جدید گفتگوهای تهران و اسلام آباد درباره خط لوله صلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تایمز، یک مقام در وزارت نفت و منابع طبیعی پاکستان گفت:" این گفتگوها طی سه تا چهار هفته آینده در پاکستان انجام خواهد شد."

به نوشته این روزنامه، وزیر نفت ایران ریاست هیئت این کشور را بر عهده خواهد داشت. این هیئت به پاکستان سفر خواهند کرد تا درباره موضوعات مربوط به تهیه نفت و گاز برای پاکستان گفتگو کنند و دکتر "عاصم حسین" مشاور نخست وزیر پاکستان در امور مربوط به نفت نیز رهبری تیم پاکستانی را بر عهده خواهد داشت.

مقام مذکور تصریح کرد: "هدف از مذاکرات آتی رسیدن به اجماعی بر سر فرمول تثبیت بهای گاز است."

خط لوله صلح با طول 2700 کیلومتر درعمق 1 تا 5/1متری سطح زمین می تواند روزانه بیش از یک صد میلیون متر مکعب گاز را از ایران به پاکستان و هند منتقل نماید و بنادر عسلویه ایران در خلیج فارس و گوادرو پاکستان را به هم متصل کرده و با امتداد مستقیم به یکی از نقاط مرزی هند برسد. مدت پیشنهادی برای امضای قرارداد این پروژه 25 سال است که تا پنج سال دیگر نیز قابل تمدید است.

