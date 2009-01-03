حمایت هنرمندان از مردم مظلوم غزه

به گزارش خبرنگار مهر، "وطن امروز" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با جعفر ابراهیمی درباره ادبیات عاشورا، آماده‌سازی زیرنویس فارسی 112 فیلم جشنواره فجر و اخبار کوتاه. گفتگو با داریوش مودبیان درباره تئاتر ایران در صفحه گفتگو و حضور چهره‌های فرهنگی و هنری در جمع متحصنان و گپی با پروانه معصومی بازیگر سینما و تلویزیون در صفحه پایانی آمده است.

"خورشید" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به نشست خبری جشنواره آخرین منجی، گفتگو با مسعود کوثری درباره بازی‌های رایانه‌ای، گزارشی در خصوص سهم مردم از سینمای ایران، جایزه هنر محیطی2009 آمریکا برای ماهی‌های خلیج فارس و برنامه سینماهای تهران. چند یادداشت و انتخاب گروه نویسندگان مجموعه "مرد دو هزار چهره" به عنوان چهره روز در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.

"فرهنگ آشتی" در صفحه اول می‌پردازد به مجموعه‌های محرمی سیما، ابطال توقیف روزنامه "تهران امروز"، آغاز ساخت و ساز تئاتر شهر تا 10 روز آینده و یک یادداشت. حاشیه‌های کنسرت درویشی و علیزاده و نیکی کریمی در جمع دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا در صفحه اطلاع رسانی، درباره فیلم جدید تارانتینو، طنز شبانه احمدجو، "اوراقچی" بهترین فیلم مهجور سال و اخبار کوتاه در صفحه سینما و تلویزیون و گفتگو با محمدرضا اصلانی نویسنده و کارگردان فیلم "آتش سبز" و یادداشتی بر فیلم در صفحه سینما، بررسی تئاتر امروز ایران در صفحه تئاتر و چند یادداشت در صفحه پایانی منعکس شده است.

"همشهری" در صفحه سینما می‌پردازد به برنده‌ها و بازنده‌های سینما در سال 2008 و استقبال تماشاگران از فیلم "مورد عجیب بنجامین باتن". حمایت هنرمندان عرصه‌های مختلف از مردم مظلوم غزه، حضور 49 کشور در جشنواره فیلم فجر، کلید خوردن "بیداری"، حضور 60 هنرمند در کارگاه جشنواره تجسمی فجر و اخباری کوتاه از خمسه، آلادپوش، مظلومی، احمدجو و ... در صفحه ادب و هنر مورد توجه قرار گرفته است.

"جام‌جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به حضور قریبیان در یک مجموعه جدید، نخستین طنز شبانه احمدجو، کلید خوردن فیلم "بیداری"، یادداشت و اخبار کوتاه. گزارشی از وضعیت موسیقی عاشورایی در صفحه موسیقی، خاطرات و مخاطرات چند مجموعه مناسبتی محرم در صفحه رادیو و تلویزیون و حمایت داستان‌نویسان از مردم مظلوم غزه و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های سیما در صفحه فرهنگ و هنر آمده است.

"اعتماد ملی" در صفحه هنر می‌پردازد به گفتگو با مهدی هاشمی بازیگر نمایش "کرگدن" و یادداشتی بر این نمایش. مروری بر رویدادهای فرهنگ و هنر جهان، پیشنهاد نمایش "خدای کشتار"، هنر عاشورایی در ایام محرم، مراسم یادبود مرحوم احمد آقالو و رسول احدی، نشست نیکی کریمی با دانشجویان، گپی با عبدالحی شماسی، پایان نمایشگاه بزرگ آثار هنری تهران و اخبار کوتاه در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.

"اعتماد" در صفحه پایانی می‌پردازد به نشست نیکی کریمی در جمع دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا، فهرست هنرمندانی که سال 2009 را ندیدند، بیانیه خانه هنرمندان در محکومیت جنایات غزه، حرف‌های محمود اربابی درباره تشکل‌های تهیه‌کنندگان، فروش 750 هزار نسخه‌ای آلبوم چاووشی، یادداشت و اخبار کوتاه.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به نگاهی به درگذشتگان دنیای ادبیات در سال 2008، گزارش نشست حضور نیکی کریمی در جمع دانشجویان و دولت آبادی در جلسه نمایشنامه‌خوانی. درباره اکران فیلم جدید تارنتینو، معرفی فیلم افتتاحیه و اختتامیه جشنواره گوته برگ سوئد، "مرد دو هزار چهره" در نوروز 88، گپی با محمدحسین لطیفی و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.

"جوان" در صفحه پایانی می‌پردازد به حرف‌های رضا برجی درباره حضور نداشتن سینماگر و خبرنگار در غزه، مجموعه "مرد دو هزار چهره" در مرحله تولید، نمایش آثار 49 کشور در جشنواره فیلم فجر، برنامه‌سازی خمسه برای تلویزیون، روی پیشخوان و یادداشت.