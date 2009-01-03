کاوشگرهای مریخی 5 ساله شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموریت دو کاوشگر Spirit و Opportunity که برای مدت 90 روز ماموریت بر روی سطح مریخ طراحی و برنامه ریزی شده بودند با فرا رسیدن سال نجوم 5 ساله شده و پس از گذشت این مدت از زمان آغاز ماموریت همچنان به صورت فعال باقی مانده و در حال بررسی سطح سیاره سرخ به سر می برند.

کاوشگر Spirit که در تاریخ 4 ژانویه 2004 ماموریت خود را بر سطح مریخ آغاز کرده است تا به حال مسافتی برابر 7.5 کیلومتر را در مریخ طی کرده و در ماه های اخیر به دلیل فرارسیدن زمستان مریخی در منطقه ای به نام Home Plate متوقف شده است. با آغاز روشنایی مجدد هوا به میزانی که صفحات خورشیدی این کاوشگر توانایی ذخیره انرژی مورد نیاز را داشته باشند، Spirit تحقیقات خود را در این منطقه از مریخ از سر خواهد گرفت.

در این میان در سوی دیگر سیاره سرخ کاوشگر همزاد Spirit به نام Opportunity در حال طی مسیری 22 کیلومتری به سوی دهانه اندیور- یکی از بزرگترین عوارض زمینی که تا به حال مورد بررسی این کاوشگر قرار گرفته است- بوده و در این مسیر اطلاعات جدیدی را به زمین ارسال می کند.

سازمان ناسا قصد دارد تا زمانی که این دو کاوشگر به تحقیقات خود بر روی سیاره مریخ ادامه می دهند، سرمایه مورد نیاز این ماموریتها را تا سقف حداقل 20 میلیون دلار تامین کند. طی پنج سال گذشته مطالعات این دو کاوشگر موفق به جمع آوری شواهدی مبنی بر گذشته ای گرمتر و مرطوب تر از مریخ شده است.

به گفته یکی از اعضای هیات ماموریتهای علمی ناسا، این ماموریتها که تا به حال هزینه ای برابر 820 میلیون دلار را برای ناسا در بر داشته است یکی از بهترین دستاوردهای این سازمان طی سالهای اخیر خواهد بود.

بر اساس گزارش سی بی اس، حتی در صورتی که این دو کاوشگر قادر به ادامه فعالیت بیش از 5 سال باشند، رقابت آنها در پیشی گرفتن از رکورد طی شده بر روی سطح مریخ ادامه خواهد داشت زیرا کاوشگر وایکینگ در گذشته توانسته است به مدت 6 سال اطلاعات با ارزشی را از سطح مریخ به زمین ارسال کند.