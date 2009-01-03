شماره گویای 147 امداد و نجات در بین مردم شناخته شده نیست

به گزارش خبرنگار مهر در سوادکوه بهزاد پورمحمد جمعه شب در بازدید از پایگاه های امداد و نجات جاده ای گدوک و امین آباد فیروز کوه در جمع نیروهای امدادی با تاکید بر تقویت و آمادگی آحاد مردم جهت همکاری با امدادگران اظهار داشت: سازمان دهی و آموزش تخصصی مردم در امور امدادی برای حضور در مواقع ضروری ضمن تقویت کمک رسانی در مواقع حادثه، به دلیل حضور افراد آموزش دیده در بین مردم می تواند از وقوع اتفاقات ناگوار برای حادثه دیدگان پیشگیری کند.

وی از همکاری با مراکز علمی کشور جهت افزایش توان امدادی سازمان هلال احمر خبر داد و گفت‌: به منظور افزایش کیفیت خدمات رسانی و توان علمی نیروهای امداد و نجات سازمان، مذاکراتی با مراکز علمی و دانشگاهی انجام داده است.

به گفته وی سازمان دهی نیروها و تقویت پایگاه های امداد و نجات از برنامه های مهم پیش روی سازمان امداد و نجات است.

پورمحمد به استقرار بیش از 200 پایگاه امداد و نجات در جاده های کشور اشاره کرد و گفت: روزانه بیش از پنج نفر در این پایگاه ها مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.

وی هدف از این بازدیدها را افزایش روحیه نیروهای امدادی و بررسی مشکلات و نیازهای آنان عنوان کرد.