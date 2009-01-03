150 دوره آموزش صنایع دستی در زنجان برگزار شد

شاپور سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: این دوره های آموزشی در 30 رشته برگزار شده است.

وی ادامه داد: برگزاری این دوره ها به منظور حفظ و احیای رشته های رو به منسوخ استان زنجان در دستور کار قرار گرفت.

سلیمان پور افزود: گلیم بافی، گیوه دوزی، چاروق دوزی، سفالگری، ملیله کاری، ساخت انواع چاقو، جاجیم بافی، حکاکی روی مس و آثار فلزی از جمله صنایع دستی استان زنجان است.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان در ادامه با بیان اینکه در تلاش هستیم از سال آینده آموزش صنایع دستی در استان را به بخش خصوصی واگذار کنیم، گفت: در راستای واگذاری آموزش صنایع دستی به بخش خصوصی تعدادی متقاضی خواستار ایجاد موسسه های آزاد و انتفاعی صنایع دستی هستند.

سلیمان پور افزود: بنابراین درصدد هستیم آموزش صنایع دستی در موسسه های آزاد و غیردولتی صنایع دستی را در دستور کار قرار دهیم.

وی با اشاره به خانه های ترویج صنایع دستی افزود: با همکاری شورای شهر و روستا در هفت روستای هدف گردشگری خانه های ترویج صنایع دستی راه اندازی خواهیم کرد.