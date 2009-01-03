  1. استانها
  2. زنجان
۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۱۴

150 دوره آموزش صنایع دستی در زنجان برگزار شد

150 دوره آموزش صنایع دستی در زنجان برگزار شد

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان از ابتدای سال جاری تاکنون 150 دوره آموزش صنایع دستی در این استان برگزار شده است.

شاپور سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: این دوره های آموزشی در 30 رشته برگزار شده است.

وی ادامه داد: برگزاری این دوره ها به منظور حفظ و احیای رشته های رو به منسوخ استان زنجان در دستور کار قرار گرفت.

سلیمان پور افزود: گلیم بافی، گیوه دوزی، چاروق دوزی، سفالگری، ملیله کاری، ساخت انواع چاقو، جاجیم بافی، حکاکی روی مس و آثار فلزی از جمله صنایع دستی استان زنجان است.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان در ادامه با بیان اینکه در تلاش هستیم  از سال آینده آموزش صنایع دستی در استان را به بخش خصوصی واگذار کنیم، گفت: در راستای واگذاری آموزش صنایع دستی به بخش خصوصی تعدادی متقاضی خواستار ایجاد موسسه های آزاد و انتفاعی صنایع دستی هستند.

سلیمان پور افزود: بنابراین درصدد هستیم آموزش صنایع دستی در موسسه های آزاد و غیردولتی صنایع دستی را در دستور کار قرار دهیم.

وی با اشاره به خانه های ترویج صنایع دستی افزود: با همکاری شورای شهر و روستا در هفت روستای هدف گردشگری خانه های ترویج صنایع دستی راه اندازی خواهیم کرد.

کد مطلب 810885

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه