جزئیات بورس خارج از کشور برای دوره های فوق تخصصی پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آیین نامه جدید اعطای بورس تحصیلی خارج از کشور وزارت بهداشت، دستیاران فوق تخصصی که تعهد خود را به صورت عضو هیئت علمی سپرده اند و در امتحان بورد رشته های فوق تخصصی پزشکی نمرات برتر را کسب کرده اند می توانند از این بورس استفاده کنند.

اعطای بورس به این افراد بر اساس معرفی شورای آموزش پزشکی و تخصصی و پس از تصویب در شورای اجرایی بورس میسر است و متقاضیان در این دوره باید در زمان اعطای بورس خدمت خود را به صورت عضو هیئت علمی آغاز کرده باشند.

در خصوص اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی طرح موضوع در شورای پس از معرفی دبیرخانه مربوطه بلامانع است اما در خصوص اعضای هیئت علمی متعهد خدمت باید 6 ماه از خدمت این افراد به صورت هیئت علمی گذشته باشد و دارای نامه حسن انجام کار از محل خدمت باشند.

بابت این دوره هیچ گونه شهریه ای به دانشگاه خارج از کشور پرداخت نمی شود و تایید پذیرش اخذ شده توسط دانشگاه و سپردن وثیقه به دانشگاه محل خدمت به منظور انجام تعهدات بورس اعطایی پس از بازگشت الزامی است.

احراز صلاحیت های عمومی جهت اعزام افراد ضروری است و در خصوص افرادی که عضو هیئت علمی رسمی و پیمانی دانشگاهها هستند و جهت این دوره از ماموریت آموزشی استفاده می کنند، لازم است حقوق و مزایای آنها در مدت استفاده از بورس به حساب متمرکز وزارت بهداشت واریز شود.

این بورس تحصیلی با توجه به نیازهای آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت و در راستای کمک به تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز دانشگاههای وابسته و شناخت نوآوری های علمی و آشنایی با آخرین تجربیات کشورهای خارجی در زمینه های مختلف علمی و تخصصی و امکانات موسسات آموزش عالی و انتقال فناوری های نوین به داخل کشور اعطا می شود.