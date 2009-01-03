حق بسکتبال را از ورزش نگرفته ام/ یک میلیاردتومان بودجه می خواهم

رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه حق کامل بسکتبال آنچه در حال حاضر می بینیم و داریم؛ نیست، تصریح کرد: پتانسیل‌های موجود در بسکتبال شایسته داشتن امکاناتی برتر از آنچه امروز در اختیار دارند، هستند. اما من به عنوان رئیس هنوز نتوانسته ام حق بسکتبال و ورزشکارانش را به طور کامل از ورزش ایران بگیرم.

برای ادای دین زمان بیشتری می خواهم

وی با بیان اینکه با اخذ کامل حق بسکتبال از ورزش کشور، بخش بزرگی از دین خود را نسبت به این رشته ادا می کند، اظهار داشت: این یکی از دغدغه‌های اصلی من است که فقط در بستر زمان می توان به آن پرداخت نه به یکباره. حق واقعی بسکتبال آنجاست که تمام استان‌ها و شهرستان‌ها به امکانات لازم مجهز شوند و فارغ از هر کمبودی فعالیت کنند.

وی افزود: رسیدن به این مرز از بی نیازی در قالب یک پروسه بزرگ کاری امکان پذیر است که باید حساب شده و منطقی طراحی شده باشد. اجرای این طرح دشواری‌های خاص خود را دارد ضمن اینکه نیازمند زمان طولانی است. با ریاست هفت ساله نمی توان آن را پایان داد.

حمایت مسئولان ورزش دلگرم کننده است

مشحون تاکید کرد: ناکامی بسکتبال در رسیدن به حق خود در ورزش ایران به خاطر کوتاهی یا کم توجهی مسئولان سازمان ورزش نیست. تحقق این امر نیازمند زمان طولانی‌تری است و حتی حمایت آنها (مسئولان ورزش) این دلگرمی و امید را برای فدراسیون بسکتبال ایجاد کرده که بتواند زودتر به هدف خود در این بعد نزدیک شود.

به پست‌های آسیایی فکر نمی کنم

اگر چه محمود مشحون چند سالی است نایب رئیس فدراسیون بسکتبال غرب آسیا ( وابا) و عضو کمیته اجرایی فیبا آسیاست، اما به خاطر تسریع روند حرکت برای رسیدن به حق، ترجیح می دهد خود را درگیر پست‌های آسیایی و ارتقای آنها نکند.

وی گفت: رسیدگی به مسئولیت‌های بین المللی زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد. چرا که حضور دائم در محل انجام وظیفه را می طلبد. ترجیح می دهم زمانی را که می خواهم صرف دیگر کشورهای قاره آسیا کنم، تنها به کشور خود و رشد بسکتبال ایران اختصاص دهم. به همین دلیل فعلا به پست‌های آسیایی فکر نمی کنم و تصمیمی برای ارتقای جایگاه در وابا و فیبا آسیا ندارم.

انتخابات بسکتبال آسیا سالم نیست

رئیس فدراسیون بسکتبال کشورمان یادآور شد: البته یکی از شروط حضور پر رنگ در عرصه بین الملل و قاره‌ای برگزاری انتخابات سالم است که در بسکتبال آسیا به طور کامل رعایت نمی شود. چه بسا اگر انتخابات فیبا آسیا بدون جهت گیری و کاملا خالص برگزار می شد موقعیت‌های بهتری به ایران تعلق می گرفت. در هر حال سعی می کنم با مسئولیت‌های فعلی از حق بسکتبال ایران در سطح قاره دفاع کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس فدراسیون بسکتبال هفته گذشته به منظور اعلام برنامه‌های آماده سازی تیم ملی جهت حضور در مسابقات آسیایی 2010 گوانگجو و همچنین رقابت‌های کشورهای اسلامی نشست مشترکی را با رئیس سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک برگزار کرد. بخشی از گفتگوی خبرنگار مهر با مشحون در این زمینه است.

برای تدوین برنامه‌های آماده سازی منتظر انتخاب سرمربی هستیم

وی با اشاره به اینکه فدراسیون بسکتبال برای آماده سازی تیم ملی هنوز برنامه‌ای به صورت روزشمار تهیه نکرده است، تاکید کرد: برنامه ارائه شده به آقای علی آبادی به صورت کلی و شامل برپایی اردوهای داخلی و برون مرزی و همچنین شرکت در تورنمنت‌های اروپایی بود. برنامه اصلی مربوط به آماده سازی تیم ملی باید با حضور سرمربی آینده این تیم و اعمال نظرات وی تدوین شود. نمی خواهیم نظرات یک طرفه خود را به سرمربی آینده تحمیل کنیم.

هدف "گرانی" در پیش نداریم

مشحون به اهداف فدراسیون بسکتبال در پیکارهای آسیایی 2010 چین اشاره و خاطرنشان کرد: می خواهیم یکی از 4 تیم برتر باشیم. ضمن اینکه بدون توجه به رنگ برای دستیابی به مدال هم تلاش می کنیم. این هدف نهایی بسکتبال ایران است که بر اساس آن برنامه ریزی می کنیم. البته این کار را طوری انجام می دهیم که مجبور به طی کردن مسیر پرهزینه برای رسیدن به مقصد نباشیم.

یک میلیارد تومان بودجه می خواهم

وی افزود: سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک در سال جاری به ترتیب 400 و 600 میلیون تومان بودجه برای فدراسیون بسکتبال در نظر گرفته اند که البته هنوز هم به طور کامل پرداخت نشده است. ما برای حضور در رقابت‌های چین هم به همین مقدار بودجه یعنی یک میلیارد تومان نیاز داریم. با وجودی که پیش از بازی‌های المپیک 2008 پکن ملی پوشان بسکتبال ایران با دعوت دیگر کشورها و با هزینه آنها اکثر اردوهای برون مرزی خود را برپا کردند.

معقولانه می خواهیم تا منطقی باز خواست شویم

رئیس فدراسیون بسکتبال یادآور شد: سعی می کنیم در هر زمینه‌ای انتظار معقولانه از مسئولان ورزش داشته باشیم تا توقعات آنها هم از بسکتبال در همان حد باشد، نه بیشتر و نه کمتر. همچنین خواستار پرداخت بودجه‌ای می شویم که به دلیل غیر منطقی بودن مخالفتی با آن نشود. چرا که مطمئن هستم اگر در میانه راه با کمبود اعتبار روبرو شویم برای ترمیم آن کوتاهی نمی شود.

مربی کارآزموده، گمشده بزرگ بسکتبال ایران است

محمود مشحون در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هرگز به دنبال مادیات و بهانه جویی در این زمینه نبوده و نخواهیم بود. بسکتبال باید به دنبال دستیابی به نداشته‌های خود باشد. نداشته بسکتبال ایران امکانات، سالن اختصاصی و مهمتر از آن مربیان مجرب کارآزموده است. باید برای مجهز شدن استان‌ها تلاش کرد. باید زمینه حضور متوالی و مستمر مربیان داخلی را در کلاس‌های بین المللی فراهم کنیم تا مجبور نشویم برای تکمیل کادر فنی تیم ملی به گزینه‌های خارجی رجوع کنیم. برای تامین اعتبار هیچ گاه دیر نیست و در هر مرحله‌ای می توان طلبکاری کرد.

ساخت سالن اختصاصی مزد زحماتم را می دهد

رئیس فدراسیون بسکتبال با اشاره به قول مساعد رئیس سازمان تربیت بدنی مبنی بر احداث سالن اختصاصی بسکتبال در ضلع شمالی سالن هندبال (خیابان سئول) گفت: طی سال‌های اخیر در نهایت بی توقعی و بدون زیاده خواهی کار کردیم اما سالن بسکتبال می تواند مزد زحمات چندین ساله من و دیگر زحمتکشان عرصه بسکتبال را بدهد و خستگی چند ساله را از تنمان بیرون کند. فقط امیدوارم پیش از پایان عمر طبیعی و یا مدیریتی خود شاهد افتتاح سالن اختصاصی بسکتبال باشم.

بررسی 5 گزینه خارجی برای سرمربیگری تیم ملی بسکتبال

مشحون درخاتمه با بیان اینکه برای معرفی سرمربی تیم ملی بسکتبال 5 گزینه جدید خارجی را در نظر گرفته ایم اظهار داشت: در کمال حوصله و بدون کوچکترین عجله‌ای مشغول بررسی پرونده کاری مربیان مورد نظرهستیم تا بتوانیم بهترین را برای سفر به ایران انتخاب کنیم. البته انجام این کار حداقل تا اسفند ماه طول می کشد.