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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۹:۱۹

سکونت غیرقانونی 90 نفر در دانشگاه الزهرا / استمداد از ریاست جمهوری

سکونت غیرقانونی 90 نفر در دانشگاه الزهرا / استمداد از ریاست جمهوری

رئیس دانشگاه الزهرا (س) از سکونت غیر قانونی چندین خانوار در سایت شرقی این دانشگاه خبر داد و گفت: از طریق دستگاه قضایی و مقام ریاست جمهوری در حال پیگیری برای رفع این مشکل هستیم.

محبوبه مباشری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: در زمان ریاست پیشین دانشگاه الزهرا (س) تعدادی پلاک ثبتی در قالب منازلی از راه آهن گرفته شده و به دانشگاه الزهرا منتقل شده است. البته کارکنان راه آهن در این منازل سکونت داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: این پلاکهای ثبتی که در گذشته متعلق به راه آهن بوده و سپس با توافقاتی به دانشگاه الزهرا (س) واگذار شده است اکنون در محل سایت شرقی دانشگاه قرار دارد و هنوز هم این پلاکهای ثبتی در قالب منازل هستند. 2 منزل تا کنون تخلیه شده اما بقیه که حدود 90 نفر هم هستند تخلیه نمی کنند این در حالی است که دانشگاه الزهرا با مشکل محدودیت زمین مواجه است.

کد مطلب 810896

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