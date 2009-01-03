سکونت غیرقانونی 90 نفر در دانشگاه الزهرا / استمداد از ریاست جمهوری

محبوبه مباشری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: در زمان ریاست پیشین دانشگاه الزهرا (س) تعدادی پلاک ثبتی در قالب منازلی از راه آهن گرفته شده و به دانشگاه الزهرا منتقل شده است. البته کارکنان راه آهن در این منازل سکونت داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: این پلاکهای ثبتی که در گذشته متعلق به راه آهن بوده و سپس با توافقاتی به دانشگاه الزهرا (س) واگذار شده است اکنون در محل سایت شرقی دانشگاه قرار دارد و هنوز هم این پلاکهای ثبتی در قالب منازل هستند. 2 منزل تا کنون تخلیه شده اما بقیه که حدود 90 نفر هم هستند تخلیه نمی کنند این در حالی است که دانشگاه الزهرا با مشکل محدودیت زمین مواجه است.